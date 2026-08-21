เดือดกลางสภาฯ หนองกี่! ปมถมดินปิดทางน้ำ ชาวบ้านร้องน้ำทะลัก เจ้าของที่ดินโต้เทศบาล หวิดปะทะ

ปราจีนบุรี - เปิดปมวุ่นเทศบาลเมืองหนองกี่ หลังผู้ประกอบการถมดินเข้าพบและมีปากเสียงกับนายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่ กลางห้องประชุมสภาฯ ระหว่างพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 จนสถานการณ์ตึงเครียดและหวิดเกิดเหตุปะทะ ขณะที่ต้นเหตุถูกโยงมาจากกรณีถมที่ดินสูงและปิดกั้นทางน้ำ จนชาวบ้านหมู่ 9 ได้รับผลกระทบ น้ำทะลักเข้าบ้าน ท่วมนาและไร่มันสำปะหลัง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองกี่ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570 เมื่อวานนี้ (20 ส.ค.) เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้น หลังผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการถมดินเข้ามาภายในบริเวณการประชุม และเกิดการโต้เถียงกับนายอุดม แนวสุข นายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่ จนบรรยากาศตึงเครียด และมีการท้าทายกันจนเกือบเกิดเหตุปะทะกลางที่ประชุม
ทั้งนี้ ปมปัญหาดังกล่าวมีที่มาจากกรณีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 9 ได้รับผลกระทบจากการถมที่ดินของเอกชน โดยชาวบ้านระบุว่าการถมดินทำให้ทางน้ำเดิมเกิดการอุดตัน ส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าบ้านเรือน รวมถึงพื้นที่การเกษตร ทั้งนาข้าวและไร่มันสำปะหลัง โดยก่อนหน้านี้ชาวบ้านได้ร้องเรียนต่อนายอุดม นายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่ เพื่อขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝนและปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ปัญหาทางน้ำยิ่งทวีความรุนแรง ชาวบ้านในชุมชนหมู่ 9 จึงรวมตัวเข้าพบนายกเทศมนตรีอีกครั้ง โดยนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้กองช่างลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากการตรวจสอบของกองช่างเทศบาล พบว่าบริเวณดังกล่าวมีการถมดินสูงจริง และมีลักษณะปิดกั้นทางน้ำ นอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่า เจ้าของที่ดินไม่ได้ยื่นขออนุญาตถมดินหรือขุดดินต่อเทศบาลตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง
หลังรับทราบผลตรวจสอบ นายกเทศมนตรีได้สั่งการให้กองช่างแจ้งผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขปัญหา แต่ภายหลังผู้ประกอบการยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไข โดยอ้างว่าเคยพูดคุยเรื่องดังกล่าวกับนายกเทศมนตรีเมืองหนองกี่ไว้แล้ว
ต่อมา นายเฆม ศรีรักษา ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลเมืองหนองกี่ ได้รวบรวมพยานหลักฐานและส่งเรื่องให้นิติกรของเทศบาลพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ถมดินโดยไม่ได้รับอนุญาตแก้ไขปัญหาตามขั้นตอน
กระทั่งเกิดเหตุโต้เถียงกันกลางการประชุมสภาฯ ระหว่างผู้ประกอบการกับนายกเทศมนตรี จนสถานการณ์เกือบบานปลายเป็นเหตุทะเลาะวิวาท สร้างความวุ่นวายให้กับการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2570