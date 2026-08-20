รวบหนุ่มลาวรับจ้างรับพัสดุซ่อนบัญชีธนาคาร-บัตรเอทีเอ็มพร้อมซิม คาดเอี่ยวแก๊งแสกมเมอร์

หนองคาย-ขนส่งเอกชนหนองคาย พบพิรุธหนุ่มลาวมารับพัสดุคราวละหลายกล่อง ยัดใส่เป้ เดินเข้าป่าแกะของด้านใน แล้วไปตัวเปล่า ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายนำทีมบุกจับเจอกำลังนั่งแกะกล่องพัสดุเอาบัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม และซิมโทรศัพท์ จำนวนมาก ซ่อนตามเสื้อผ้าสวมใส่ สารภาพเพื่อนชาวลาวจ้างมารับ คาดเอี่ยวขบวนการแสกมเมอร์ หลอกลวงออนไลน์
วันนี้( 20 ส.ค.)พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย ได้รับแจ้งจากพนักงานขนส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งว่ามีชายชาวลาว มารับพัสดุโดยมีพฤติกรรมน่าสงสัย เนื่องจากมาแสดงตนรับพัสดุครั้งละหลายชิ้นติดต่อกันหลายวันและสิ่งของภายในกล่องพัสดุน่าจะเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย เพราะเมื่อรับพัสดุแล้วจะรีบนำใส่กระเป๋าเป้จนเต็ม
จากนั้นรีบเดินหลบเข้าไปแถวสวนป่าใกล้ด่านพรมแดนหนองคาย แล้วได้เดินทางกลับไป สปป.ลาวทันที แต่เมื่อกลับออกจากป่าพบว่ากระเป๋าเป้ที่บรรจุกล่องพัสดุเต็มใบกลับเหมือนไม่มีกล่องบรรจุไว้ในกระเป๋าเป้เหมือนตอนที่มารับพัสดุ
จึงพร้อมด้วย พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย, ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดหนองคาย และ ตชด. ติดตามเฝ้าดูชายคนดังกล่าว
จนกระทั่งเวลาประมาณ 15.00 น. เจ้าหน้าที่พบชายชาวลาวต้องสงสัยเดินทงข้ามมาจากฝั่งประเทศลาวทางด่านพรมแดนหนองคาย และได้เข้ามาติดต่อรับกล่องพัสดุที่ขนส่งเอกชนบริเวณใกล้ด่านพรมแดน เมื่อรับพัสดุแล้วชายคนดังกล่าวได้นำกล่องพัสดุใส่กระเป๋าเป้จนเต็ม แล้วเดินเท้าออกมาที่ถนนเสด็จและเดินทางไปรับกล่องพัสดุกับขนส่งเอกชนอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กัน
จากนั้นได้นั่งรถสามล้อรับจ้างมาลงที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนหนองคาย แล้วเดินเท้าเข้าไปในสวนป่า ซึ่งพฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่ซุ่มดู ตรงกับพฤติกรรมที่ได้รับแจ้งมา จึงได้แสดงตัวและจับกุม นายมูเซ็ง ลี อายุ 24 ปี ชาวเมืองน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว ขณะกำลังแกะกล่องพัสดุภายในกล่องมีบัญชีธนาคาร, บัตรเอทีเอ็ม, และซิมโทรศัพท์ที่อยู่ภายในกล่องแต่ละกล่อง
โดยชื่อบนกล่องพัสดุแต่ละกล่องนั้นเป็นบุคคลเดียวกับนายมูเซ็ง ที่เจ้าหน้าที่จับกุม ส่วนผู้ส่งนั้นมีหลายคนจากหลายจังหวัดในประเทศไทย จึงได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมด พบว่า เป็นสมุดบัญชีธนาคารของไทย 2 แห่ง จำนวนรวม 6 เล่ม, บัตรเอทีเอ็มของ 2 ธนาคาร รวม 13 บัตร, ซิมโทรศัพท์ 14 ซิม และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง
จากการสอบสวน นายมูเซ็ง ลี ให้การว่า ตนได้รับการว่าจ้างจากเพื่อนชาวลาวให้มารับเอาพัสดุที่บริษัทขนส่งเอกชนในตัวเมืองหนองคาย ซึ่งทราบอยู่แล้วว่าภายในกล่องเป็นของกลางที่ตำรวจตรวจยึด เมื่อได้รับพัสดุแล้วจะนำกลับประเทศลาว โดยได้รับค่าจ้าง กล่องละ 200 บาท ซึ่งเพื่อนชาวลาวได้นำชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของตนแจ้งเป็นชื่อผู้รับพัสดุส่งให้กับเครือข่ายที่ประเทศไทย ต่อมาวันที่ 16 ส.ค.69 เพื่อนชาวลาวแจ้งให้ตนมารับพัสดุที่หนองคาย
โดยให้ตนแกะเอาเฉพาะบัญชีธนาคาร, บัตรเอทีเอ็ม และซิมโทรศัพท์ที่อยู่ในกล่อง ซ่อนไว้ตามกระเป๋ากางเกง ขอบเอวกางเกง เพื่อปิดบังการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดน โดยตนได้เดินเข้าป่าเพื่อแกะของสิ่งของดังกล่าว จากนั้นได้ข้ามกลับฝั่งลาวและนำไปมอบให้กับเพื่อนผู้ว่าจ้างแล้วรับเงินค่าจ้าง
ส่วนในวันนี้ได้เดินทางมารับพัสดุที่บริษัทขนส่ง 2 แห่ง แล้วก็ทำเช่นเดิม ขณะแกะพัสดุได้เพียง 1 กล่อง ก็ถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมเสียก่อน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหา มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ, ร่วมกันเป็นธุระจัดหาเพื่อให้มีการซื้อขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทาความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด และร่วมกันเป็นธุระจัดหา เพื่อให้มีการซื้อหรือขายเลขหมายโทรศัพท์สำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนาม ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้ว
แต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ จากนั้นได้ควบคุมตัวพร้อมตรวจยึดของกลางนำส่ง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป