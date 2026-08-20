สลด! เก๋งพุ่งออกซอยตกใจเหยียบคันเร่ง ชน จยย.ลากร่างลงร่องน้ำดับ ญาติเผยเหยื่อกำลังไปรับลูกที่โรงเรียน

ตราด – เกิดอุบัติเหตุสลด รถเก๋งพุ่งออกจากซอยเจอรถจักรยานยนต์บนถนนหลัก คนขับตกใจเผลอเหยียบคันเร่งเต็มแรง พุ่งชนอย่างจัง ลากรถและร่างคนขี่ตกลงร่องน้ำข้างทาง ก่อนรถทับร่างเสียชีวิต เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้รถยกนำร่างขึ้นมา ขณะที่ญาติเผยผู้เสียชีวิตกำลังเดินทางไปรับลูกที่โรงเรียน
เย็นวันนี้ (20 ส.ค.) พ.ต.ท.บุญมา ทาทอง ร้อยเวร สภ.เมืองตราด รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ มีผู้เสียชีวิต บริเวณใกล้ร้านหมูกระทะน้องเล็ก หมู่ 5 ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด เข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบรถเก๋งโตโยต้า สีบรอนซ์เทา ทะเบียน กล-1828 จันทบุรี ตกอยู่ในร่องน้ำข้างทาง ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ สีฟ้า-ขาว ทะเบียน 1 กฆ 3963 ตราด โดยมีร่างนายประเสริฐ ทวีพูล อายุ 48 ปี ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ถูกตัวรถเก๋งชนและทับร่างจมอยู่ในน้ำ เจ้าหน้าที่และชาวบ้านพยายามช่วยกันยกรถ แต่ไม่สามารถนำร่างออกมาได้ จึงต้องประสานรถยกเข้าสนับสนุน ก่อนนำร่างผู้เสียชีวิตขึ้นจากร่องน้ำอย่างทุลักทุเล
ส่วนคนขับรถเก๋งคือ นายชัชว์ ศรีพิพิทักษ์ อายุ 60 ปี ได้รับบาดเจ็บบริเวณปาก เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลพระปิยะมหาราชก่อนหน้านี้แล้ว
จากการสอบถามผู้โดยสารที่อยู่ในรถ ทราบว่า นายชัชว์ เดินทางมาหาเพื่อนในซอยใกล้จุดเกิดเหตุ แต่ไม่พบเพื่อน จึงขับรถออกจากซอย ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นทางลาดลงเล็กน้อย เมื่อขับมาถึงปากซอยและกำลังจะออกสู่ถนนหลัก ได้พบรถจักรยานยนต์ของนายประเสริฐ ขับผ่านมาพอดี
ด้วยความตกใจ นายชัชว์ จึงเผลอเหยียบคันเร่ง ทำให้รถพุ่งออกไปชนรถจักรยานยนต์อย่างแรง ก่อนลากทั้งรถและร่างผู้ขับขี่ตกลงไปในร่องน้ำข้างทาง ส่งผลให้นายประเสริฐ ถูกตัวรถทับเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุ ลูกสาวและญาติของนายประเสริฐ เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ เมื่อพบร่างผู้เสียชีวิตต่างร่ำไห้ด้วยความเสียใจ โดยญาติเปิดเผยว่า ก่อนเกิดเหตุ นายประเสริฐ กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปรับลูกที่โรงเรียน แต่กลับมาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตเสียก่อน
เบื้องต้น พนักงานสอบสวน สภ.เมืองตราด ได้บันทึกภาพและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมเตรียมสอบปากคำคนขับรถเก๋งและพยานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป