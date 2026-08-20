คณะสงฆ์เมืองขอนแก่น สวดพุทธมนต์ส่งกำลังใจ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ฝ่าวิกฤตที่ดินวัด

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-คณะสงฆ์จาก 32 ตำบล ในอำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมกันประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เป็นขวัญและกำลังใจ ถวายหลวงพ่อพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม หลังต้องเผชิญกับข้อพิพาทขัดแย้งเรื่องที่ดินวัดป่าอดุลยาราม
วันนี้ (20 ส.ค.) ที่ศาลาการเปรียญ วัดป่าอดุลยาราม อ.เมืองขอนแก่น มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสักการะเป็นขวัญและกำลังใจถวายแด่หลวงพ่อพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม โดยมีหลวงพ่อพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยเจ้าคณะตำบล จาก 32 ตำบลร่วมประกอบพิธี และมีนายกองโทพิชัย วันตา นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ท่ามกลางศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาร่วมพิธี
ก่อนการประกอบพิธี พระสงฆ์จากเขตตำบลต่างๆ ได้ร่วมกันกราบถวายกำลังใจและมอบกระเช้าเพื่อถวายกำลังใจ ก่อนที่คณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่น กว่า 50 รูป จะได้ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์ โดยใช้เวลาราว 1 ชั่วโมงจึงเสร็จพิธี
ต่อมา หลวงพ่อพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น ได้เทศนาธรรมให้ญาติโยมฟัง โดยยกเอาหลักธรรมว่าด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ซึ่งเป็นหัวใจของความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ หรือที่เรียกว่า อริยสัจ 4 พร้อมกับเทศน์สอนธรรมว่าด้วยการสร้างบาปต่อผู้อื่น เรื่องคนบาปปิดรูเหี้ย 7 วัน ก่อนที่คนบาปนั้นจะสำนึกผิด ก่อนจะฝากหลักธรรมไปถึงบุคคลที่ก่อเหตุปิดทางเข้าออกวัดป่าฯ หากเป็นไปได้ให้รีบมาขอขมากรรมต่อหลวงพ่อ เพื่อจะได้ไม่เป็นการสร้างกรรม
จากนั้นหลวงพ่อพระครูศรีวิสุทธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น ได้ปะพรมน้ำพระพุทธมนต์ใส่มือให้กับหลวงพ่ออดุลสารนิเทศ ซึ่งหลวงพ่อได้นำน้ำมนต์รูปหน้าและศีรษะตนเอง ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำฝ้ายขาวผูกแขนให้กับหลวงพ่อ เป็นอันเสร็จพิธี
ขณะที่หลวงพ่ออดุลสารนิเทศ กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่เข้าไปผูกแขนถวายกำลังใจหลวงพ่อ สั้นๆว่า ดีใจ มีกำลังใจ และรู้สึกถึงพลังภายใน คณะสงฆ์ที่มาท่านเทศน์ได้ดีมาก