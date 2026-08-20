จันทบุรีเดินหน้าแผนน้ำ จับตาคืบหน้า “อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด” ในเวทีอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด

จันทบุรี – จังหวัดจันทบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2569 ติดตามสถานการณ์น้ำ-แผนบริหารจัดการน้ำ และความก้าวหน้า “อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด” โครงการสำคัญด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัด พร้อมวางกรอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำรองรับสถานการณ์ในอนาคต
วันนี้ (20 ส.ค.) นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1/2569 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม รวมถึงโครงการชลประทานจันทบุรี สำนักงานชลประทานที่ 9 ซึ่งนายวุฒิชัย นรสิงห์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี มอบหมายให้นายขรรค์ชัย ไชยคง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน เข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมตากสิน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
การประชุมครั้งนี้มุ่งติดตามภาพรวมสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัด โดยมีการรายงานการคาดการณ์สภาพอากาศและสถานการณ์น้ำในพื้นที่ รวมถึงทบทวนสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2569 ตลอดจนติดตามแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2570 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือทั้งปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดสรรน้ำในช่วงฤดูแล้ง
ประเด็นสำคัญของการประชุมอยู่ที่ความก้าวหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดจันทบุรี โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการ พร้อมนำข้อมูลไปประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัด
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดยังมีความสำคัญในมิติการสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ทั้งการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และการรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคส่วนต่าง ๆ ขณะเดียวกันยังเป็นหนึ่งในแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในช่วงที่เกิดฝนตกหนักและสถานการณ์น้ำหลาก
นอกจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการแล้ว ที่ประชุมยังร่วมพิจารณาแนวทางจัดทำ แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2571 เพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเป็นไปอย่างเป็นระบบ โดยนำข้อมูลสถานการณ์น้ำ ปัญหาในพื้นที่ และความต้องการของประชาชนมาใช้ประกอบการจัดทำแผน
ทั้งนี้ โครงการชลประทานจันทบุรีพร้อมบูรณาการข้อมูลกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการจัดสรรน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำ และการป้องกันบรรเทาอุทกภัย เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำครอบคลุมตั้งแต่การเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำ การบริหารน้ำในช่วงน้ำหลาก ไปจนถึงการสำรองน้ำสำหรับฤดูแล้ง
สำหรับ อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด นับเป็นโครงการที่ต้องจับตาในแผนพัฒนาแหล่งน้ำของจันทบุรี โดยข้อมูลความก้าวหน้าจากการประชุมครั้งนี้จะถูกนำไปประกอบการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดต่อไป เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคการเกษตร และภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน.