ทาสยาคลั่ง! ลูกชายเผาบ้านวอดทั้งหลัง ทำแม่วัย 65 ร้องไห้โฮ ไร้ที่ซุกหัวนอน

เลย-ลูกชาย อายุ 35 ปีเสพติดยาบ้ามานานจนเกิดอาการหลอนและคุ้มคลั่งบ่อย ล่าสุดบ่ายวันนี้คลั่งทำลายข้าวของภายในบ้าน แม่ อายุ 65 ปี กลัวถูกทำร้ายหนีออกไปอยู่บ้านญาติ รู้ข่าวอีกทีลูกชายจุดไฟเผาบ้านตัวเองเสียหาย ร้องไห้โฮ ไร้ที่ซุกหัวนอน
เมื่อเวลา 16.30 น. วันนี้( 20 ส.ค.) ฝ่ายความมั่นคงอำเภอภูหลวง จ.เลย ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนราษฎร ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จึงรายงานให้ นายอัครเดช เนตรสุวรรณ นายอำเภอภูหลวง ทราบ พร้อมสั่งการให้ ว่าที่ร้อยโท อภิชาต จันทวรรณ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นำกำลังเจ้าหน้าที่สมาชิกอาสารักษาดินแดน (อส.) เข้าตรวจสอบและช่วยเหลือทันที
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียว ขนาดกว้างยาวประมาณ 8 × 12 เมตร เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังระดมฉีดน้ำฉีดสกัดเพลิง โดยใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า โครงสร้างหลังคาไม้และหน้าต่างกระจกถูกความร้อนร่วงแตกเสียหายทั้งหมด ทรัพย์สินภายในบ้าน ทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า และเอกสารสำคัญถูกไฟไหม้เกลี้ยง ไม่สามารถพักอาศัยได้
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบร่องรอยพบว่า มีการนำทรัพย์สินมารวมกองไว้กลางบ้านก่อนจุดไฟเผา โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จากการสอบสวน นางส่วน อุทธบูรณ์ อายุ 65 ปี เจ้าของบ้าน เล่าด้วยความเสียใจว่า บ้านหลังนี้อาศัยอยู่กับ นายบี้ (นามสมมุติ) อายุ 35 ปี บุตรชาย ซึ่งป่วยมีอาการทางจิตประสาทจากการเสพยาเสพติดมานานหลายปี ต้องรับยาและให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาฉีดยารักษาเป็นประจำ โดยก่อนเกิดเหตุ เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. นายบี้เกิดอาการคลั่งและคุ้มคลั่งทำลายข้าวของในบ้าน ตนเกรงว่าจะได้รับอันตรายจึงหนีไปพักที่บ้านญาติ จนกระทั่งเวลา 15.00 น. เพื่อนบ้านได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าบ้านถูกไฟไหม้ จึงรีบกลับมาดู
เพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่ อส. ระบุเพิ่มเติมว่า นายบี้เสพยาเสพติดมานาน จนระยะหลังเริ่มมีอาการหูแว่ว พูดคนเดียว และคุ้มคลั่งบ่อยครั้ง ก่อนเกิดเหตุได้มีปากเสียงกับผู้เป็นแม่ ก่อนจะล็อคห้องขังตัวเองไว้ข้างในแล้วลงมือจุดไฟเผาบ้าน
ด้านคดีความ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ภูหลวง ได้ควบคุมตัว นายบี้ ผู้ก่อเหตุไว้ได้ในที่เกิดเหตุ เบื้องต้นยังให้การวกวนและพูดจาไม่รู้เรื่อง จึงได้นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจหาสารเสพติดและประเมินอาการทางจิตอย่างละเอียด ก่อนจะแจ้งข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สำหรับการช่วยเหลือ เบื้องต้น ว่าที่ร้อยโท อภิชาต จันทวรรณ ปลัดอำเภอภูหลวง ได้ประสานผู้ใหญ่บ้าน และ อบต. ในพื้นที่ เข้ามอบข้าวสารอาหารแห้ง และดูแลเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่นางส่วน พร้อมเตรียมเปิดรับบริจาคช่วยเหลือ และเร่งดำเนินการตามระเบียบทางราชการต่อไป นับเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สะเทือนใจจากพิษภัยของยาเสพติดที่ทำลายทั้งครอบครัวและทรัพย์สินจนไม่เหลืออะไร.