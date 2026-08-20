(คลิป)ช่วยกันสุดระทึก!น้ำป่าซัด-โคลนถล่ม ทับบ้านชาวสบเมย 5 ชีวิตบาดเจ็บ

แม่ฮ่องสอน – ทหารพัฒนาฯ ระดมพลร่วม อปท.-ชาวแม่ตะควน สบเมย แม่ฮ่องสอน เร่งช่วยกันสุดระทึก..ฝนตกหนัก น้ำป่าหลากเซาะดินสไลด์ถล่มทับชาวคอนผึ้ง 5 ชีวิต ได้รับบาดเจ็บติดใต้ซาก ก่อนนำส่ง รพ.กันโกลาหล
วันนี้(20 ส.ค.) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นพค.36 สนภ.3 นทพ.) ต้องระดมจัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 6 นาย พร้อมรถยนต์ตรวจการณ์ 1 คัน ผนึกกำลังร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน เข้าค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน
หลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าไหลหลาก ชั้นดินเกิดการสไลด์ตัวและพังทลายลงมา เป็นเหตุให้ดินโคลนถล่มทับบ้านพักอาศัยของ นางเบี๊ยะก่าง ผไทพิทักวงค์ ชาวบ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งสิ้น 5 ราย
ด้านเจ้าหน้าที่ นพค.36 พร้อมหน่วยงานในพื้นที่ ได้เข้าควบคุมสถานการณ์ ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งดำเนินการเคลื่อนย้ายและนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดไปยังโรงพยาบาลสบเมย เพื่อให้แพทย์ทำการรักษาพยาบาลอย่างปลอดภัยต่อไป