คลื่นพายุถล่ม “อ่าวตาลคู่” ร้านค้าปิดนานนับสัปดาห์ ท้องถิ่นปักธงแดง 5 จุด ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ

ตราด – คลื่นลมทะเลอ่าวตาลคู่ จ.ตราด ยังแรงจัด ซัดเข้าหาฝั่งต่อเนื่อง กระทบร้านค้าริมชายหาดต้องปิดกิจการชั่วคราวนานกว่า 1 สัปดาห์ หลังหลังคาบางส่วนถูกลมพัดเสียหาย ขณะที่ อบต.บางปิด ปักธงแดง 5 จุด ตลอดแนวชายหาดเกือบ 200 เมตร เตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำ หวั่นเกิดอันตรายถึงชีวิต
วันนี้ (20 ส.ค. 2569) ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์บริเวณชายหาดอ่าวตาลคู่ ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด พบว่าคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง ซัดเข้าหาชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าริมชายหาด โดยบางร้านต้องปิดให้บริการชั่วคราว เนื่องจากไม่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ขณะที่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังชายหาดในช่วงนี้ไม่สามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ ทำได้เพียงเดินเล่นและสัมผัสน้ำบริเวณริมชายหาดเท่านั้น
ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปิด ได้นำ ธงแดงจำนวน 5 จุด มาปักตลอดแนวชายหาดระยะทางเกือบ 200 เมตร เพื่อแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวถึงอันตรายจากคลื่นลมแรง และห้ามลงเล่นน้ำทะเลโดยเด็ดขาด
นางอรอนงค์ จิตากานนท์ อายุ 58 ปี เจ้าของร้านเคียงทะเล เปิดเผยว่า ช่วงฤดูมรสุมของทุกปีบริเวณชายหาดจะมีคลื่นลมแรงเป็นเรื่องปกติ แต่ปีนี้สถานการณ์รุนแรงกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด โดยกระแสลมพัดแรงต่อเนื่องจนร้านไม่สามารถเปิดให้บริการได้มานานกว่า 1 สัปดาห์ เพราะนักท่องเที่ยวไม่สามารถนั่งรับประทานอาหารบริเวณริมชายหาดได้
นอกจากจะขาดรายได้แล้ว คลื่นลมและสภาพอากาศที่แปรปรวนยังสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้าง โดยพบว่าหลังคาร้านค้าบางส่วนถูกแรงลมพัดจนได้รับความเสียหาย ทำให้ต้องคอยเข้ามาตรวจสอบและเฝ้าระวังทรัพย์สินอย่างใกล้ชิด
นางอรอนงค์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังต้องติดตามประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการแจ้งเตือนคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่ 21 สิงหาคม และต้องรอดูสถานการณ์ว่าจะมีการประกาศเตือนเพิ่มเติมหรือไม่
สำหรับหาดอ่าวตาลคู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วง นอกฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ Low Season โดยปกตินักท่องเที่ยวจะเดินทางมาค่อนข้างบางตา ก่อนจะกลับมาคึกคักอีกครั้งในช่วงปลายปี ตั้งแต่ประมาณเดือนตุลาคมต่อเนื่องไปจนถึงต้นปีถัดไป
อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่คลื่นลมทะเลยังมีกำลังแรง ทางพื้นที่ได้ปักธงแดงแจ้งเตือนอย่างชัดเจน เพื่อห้ามนักท่องเที่ยวและประชาชนลงเล่นน้ำทะเล เนื่องจากอาจถูกคลื่นซัดออกจากฝั่งและเกิดอันตรายถึงชีวิต จึงขอให้ผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการฝากให้ประชาชนติดตามสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด หากพบว่าคลื่นลมยังรุนแรง ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางทะเลและไม่ฝ่าฝืนแนวกั้นหรือธงสัญญาณเตือนภัย เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน