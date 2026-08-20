“จันทน์หอมกุยบุรี” 20 ต้น เตรียมใช้ในพระราชพิธีพระศพฯ รมว.ทรัพยากรฯ ย้ำปลูกทดแทน 200 ต้น รักษาสมดุลผืนป่า

ประจวบคีรีขันธ์ – กุยบุรีจัดพิธีบวงสรวงตัด “จันทน์หอม” ยืนต้นตายตามธรรมชาติ 20 ต้น เตรียมนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพฯ รมว.ทรัพยากรฯ ย้ำหลักอนุรักษ์ ตัด 1 ต้น ปลูกคืนป่า 10 ต้น เดินหน้าปลูกทดแทนครบ 200 ต้น รักษาไม้หายากและสมดุลผืนป่ากุยบุรี
วันนี้ (20 ส.ค.) ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอมยืนต้นตายตามธรรมชาติ เพื่อเตรียมนำไปใช้ในงานพระราชพิธีพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พลอากาศเอกสมคิด สุขบาง กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเข้าร่วม
พิธีเริ่มขึ้นเวลา 12.09 น. ประธานในพิธีประกอบพิธีบวงสรวง หลั่งน้ำเทพมนต์และเจิมต้นไม้จันทน์หอม รวมถึงขวานทองที่จะใช้ในการตัด ก่อนฟันต้นจันทน์หอมเป็นปฐมฤกษ์ ท่ามกลางผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญกับการคัดเลือกไม้จันทน์หอมสำหรับใช้ในพระราชพิธี โดยดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีและหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สำหรับไม้จันทน์หอมที่คัดเลือกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีจำนวน 20 ต้น ล้วนเป็นต้นที่ยืนต้นตายตามธรรมชาติ มีขนาดเส้นรอบวงเฉลี่ยประมาณ 150 เซนติเมตร และมีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการนำไปแปรรูป โดยการเลือกใช้ต้นไม้ที่ตายตามธรรมชาติช่วยลดผลกระทบต่อต้นไม้ที่ยังมีชีวิตและระบบนิเวศในพื้นที่
นายสุชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ มีแนวทางปลูกไม้จันทน์หอมทดแทน 10 ต้น ต่อการนำไปใช้ 1 ต้น ดังนั้นไม้จันทน์หอมที่ได้รับการคัดเลือก 20 ต้น จะมีการปลูกทดแทนรวม 200 ต้น
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ได้มีการปลูกต้นจันทน์หอมทดแทนคืนสู่ผืนป่าแล้ว 10 ต้น และจะทยอยดำเนินการให้ครบ 200 ต้น พร้อมติดตามดูแลการเจริญเติบโตอย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มจำนวนไม้จันทน์หอมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และรักษาแหล่งพันธุกรรมของไม้หายากชนิดนี้ไว้ในอนาคต
ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติกุยบุรีมีพื้นที่ประมาณ 969 ตารางกิโลเมตร เป็นผืนป่าที่มีความหลากหลายของระบบนิเวศ ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง และป่าผสมผลัดใบ โดยมีไม้จันทน์หอมขึ้นกระจายอยู่ตามธรรมชาติ
นอกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแล้ว ยังพบไม้จันทน์หอมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ดำเนินการอนุรักษ์และขยายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง
สำหรับขั้นตอนต่อไป กรมอุทยานแห่งชาติฯ จะดำเนินการตัดทอนและแปรรูปไม้จันทน์หอมร่วมกับคณะจิตอาสาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียง ก่อนส่งมอบให้ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จ.นครปฐม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ไม้จันทน์หอม (Mansonia gagei) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15–20 เมตร เนื้อไม้มีสีน้ำตาลอมเหลือง เนื้อแน่น และมีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ ถือเป็นไม้มีค่าที่หายากและมีความสำคัญในโบราณราชประเพณี โดยมีการนำมาใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง