รวบสาวมหาสารคาม ติดแบล็กลิสต์บัญชีม้า เจ้าตัวอ้างแค่ให้เพื่อนยืมบัญชีรับโอนเงิน

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย รวบหญิงมหาสารคาม ขณะกำลังจะเดินทางไป สปป.ลาว เผยติดหมายจับบัญชีม้า จากศาลอาญากรุงเทพฯ เจ้าตัวอ้างให้เพื่อนโอนเงินเข้าบัญชีค่าขายคอมพิวเตอร์ แล้วโอนต่อ ได้ค่าจ้างรับโอน 30,000 บาท สุดท้ายถูกรวบคาด่าน
วันนี้ (20 ส.ค.) พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย พร้อมด้วย พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ร่วมกันจับกุม นางสาวกาญจนสุดา อายุ 47 ปี ชาวมหาสารคาม ตามหมายจับศาลอาญากรุงเทพใต้ ลงวันที่ 12 ส.ค.2569 ฐานเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
โดยแสดงตนเป็นคนอื่น เป็นธุระจัดหาโฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด โดยมีพนักงานสอบสวน สน.บางรัก เป็นเจ้าของคดี
จากการสอบสวนนางสาวกาญจนสุดา ทราบว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ค.69 เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งติดต่อให้รับโอนเงินจากลูกค้าเป็นค่าขายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ยอด จะมีค่าดำเนินการให้ ตนตอบตกลงพร้อมแจ้งเลขบัญชีให้เพื่อนทราบ ต่อมามีบัญชีไลน์ ของคนหนึ่งแจ้งว่าได้โอนเงินค่าคอมพิวเตอร์ไปให้ 3 รายการ เป็นเงินรวม 801,238 บาท
จากนั้นเพื่อนให้ตนโอนเงินเข้าบัญชีของบุคคลอีก 3 คน เหลือเงินอีก 30,000 บาท เพื่อนบอกว่า เงินที่เหลือเป็นค่าจ้างของตน ในครั้งนี้จะเดินทางไป สปป.ลาว ทำให้ถูกจับและทราบว่าตนมีหมายจับจากเรื่องดังกล่าว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวน สน.บางรัก ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป