อพท.พัทยาดัน “Short Film 2026” เปิดเวทีคนทั่วไป ปั้นเมืองหนัง-ต่อยอด Film Tourism

ศูนย์ข่าวศรีราชา - อพท.พัทยาเดินหน้าผลักดันพัทยาสู่ “เมืองอุตสาหกรรมภาพยนตร์” จัด Pattaya Short Film Competition 2026 ขยายเวทีจากเยาวชนสู่บุคคลทั่วไป หวังสร้างทักษะ อาชีพ และรายได้ให้คนท้องถิ่นจากกองถ่าย เปิดให้ชมผลงานฟรี 27 ส.ค.นี้ ที่ SF CINEMA เซ็นทรัล พัทยาบีช
นายธนากร ภูมิจิตร รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.พัทยา) เปิดเผยถึงการจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเมืองพัทยา ครั้งที่ 4 “Pattaya Short Film Competition 2026” ว่า เป็นหนึ่งในกิจกรรมขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โดยปีนี้ขยายรูปแบบการประกวดจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน เป็น Open เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วม และรับผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
อพท.มองว่า การพัฒนาเมืองภาพยนตร์ไม่ควรจำกัดเพียงการเป็นสถานที่ถ่ายทำ แต่ต้องพัฒนาคนในพื้นที่ให้สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้ โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมอบรม Film Camp และการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อเสริมทักษะให้เยาวชนและผู้สนใจ ก่อนต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและรายได้ในท้องถิ่น
นายธนากร กล่าวว่า เมื่อมีกองถ่ายเข้ามาในพื้นที่ จะเกิดการใช้บริการจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ร้านซักรีด งานซ่อมอุปกรณ์ และบริการอื่นๆ จึงถือเป็นโอกาสสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ขณะเดียวกัน หากภาพยนตร์ที่ถ่ายทำในพัทยาได้รับความนิยม สถานที่ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพยนตร์ยังสามารถต่อยอดเป็น Film Tourism หรือการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมายังสถานที่จริงได้อีกทางหนึ่ง
ขณะเดียวกัน เมืองพัทยาอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการขออนุญาตถ่ายทำ ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความพร้อมและขีดความสามารถในการแข่งขันของพัทยาในฐานะเมืองภาพยนตร์
สำหรับบทบาทของ อพท. นายธนากร ระบุว่า ไม่ได้มุ่งเป็นผู้จัดกิจกรรมไปตลอด แต่ทำหน้าที่ริเริ่มและจุดประกาย ก่อนผลักดันให้เมืองพัทยา หน่วยงานด้านวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสานต่อ เพื่อให้กิจกรรมด้านภาพยนตร์เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
สำหรับ Pattaya Short Film Competition 2026 จัดขึ้นวันที่ 27 สิงหาคม 2569 เวลา 11.00-16.00 น. ณ โรงภาพยนตร์ 6 SF CINEMA เซ็นทรัล พัทยาบีช โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมภาพยนตร์สั้นที่เข้าประกวดและผลงานที่ได้รับรางวัล ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมเชิญชวนเยาวชน ประชาชน และผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ต่อไป