วัดบางกุ้ง “โบสถ์ปรกโพธิ์” Unseen Thailand ตามรอยประวัติศาสตร์ค่ายรบสมัยกรุงธนบุรี

สมุทรสงคราม – “วัดบางกุ้ง” อำเภอบางคนที วัดเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ผูกพันกับเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรี โดดเด่นด้วย “โบสถ์ปรกโพธิ์” ที่ถูกรากไม้ใหญ่โอบคลุมทั้งหลัง ภายในประดิษฐาน “หลวงพ่อนิลมณี” หรือ “หลวงพ่อดำ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมากราบไหว้ขอพรอย่างต่อเนื่อง
วัดบางกุ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม เป็นโบราณสถานสำคัญที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การสงครามของไทย และเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยเฉพาะอุโบสถเก่าที่ถูกปกคลุมด้วยรากไม้ จนได้รับการกล่าวถึงในฐานะแหล่งท่องเที่ยว Unseen Thailand
พื้นที่บริเวณวัดบางกุ้งมีความสำคัญมาตั้งแต่ช่วงปลายกรุงศรีอยุธยา โดยเคยเป็นที่ตั้ง “ค่ายบางกุ้ง” ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ทางทหารเพื่อป้องกันการรุกรานของพม่าต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี ภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมกำลังพลและใช้ค่ายบางกุ้งเป็นฐานสำคัญในการป้องกันข้าศึก
เมื่อกองทัพพม่ายกกำลังทางเรือเข้ามาล้อมค่าย สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงนำกำลังเข้าตีจนกองทัพพม่าพ่ายแพ้ ชัยชนะในครั้งนั้นถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในช่วงต้นกรุงธนบุรี และช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่ฝ่ายไทยในการกอบกู้เอกราช
หลังเหตุการณ์สงคราม พื้นที่วัดถูกปล่อยให้รกร้างเป็นเวลานาน ก่อนจะได้รับการฟื้นฟูในเวลาต่อมา และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม
“โบสถ์ปรกโพธิ์” Unseen Thailand จุดเด่นที่ทำให้วัดบางกุ้งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง คือ อุโบสถปรกโพธิ์ โบราณสถานที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่หลายชนิด ทั้งโพธิ์ ไทร ไกร และกร่าง แผ่รากและกิ่งก้านโอบคลุมตัวอาคารอุโบสถจนกลายเป็นภาพที่มีเอกลักษณ์อย่างมาก ภายในอุโบสถประดิษฐาน “หลวงพ่อนิลมณี” หรือ “หลวงพ่อดำ” พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งเป็นพระประธานที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธา
นอกจากคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้ว วัดบางกุ้งยังเป็นสถานที่ที่ประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพร หลวงพ่อนิลมณี โดยมีความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์และการคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย รวมถึงการขอพรด้านการงาน การสอบ การค้าขาย และโชคลาภ เมื่อประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจ ผู้ศรัทธานิยมเดินทางกลับมาแก้บนด้วยสิ่งของต่าง ๆ ตามความเชื่อและธรรมเนียมของแต่ละบุคคล
บริเวณโดยรอบยังมี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และประติมากรรมเกี่ยวกับแม่ไม้มวยไทย ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สักการะและเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ควบคู่กันไปด้วย
วัดบางกุ้งจึงไม่เพียงเป็นวัดเก่าแก่ หากยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนทั้งประวัติศาสตร์การกอบกู้เอกราช ศิลปกรรมอยุธยา และความศรัทธาของผู้คน โดยมี “โบสถ์ปรกโพธิ์” เป็นสัญลักษณ์สำคัญที่ทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนสมุทรสงคราม
ขอบคุณภาพ : ณัฏฐชัย พุ่มดารา