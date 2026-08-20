ลาวยังไม่ส่งตัวทรชนปล้นร้านทองเชียงของ คาดรอเค้นสอบหาของกลาง-ขยายผลจับเพิ่ม

แขวงบ่อแก้ว/เชียงราย – ยืนยัน..ลาวจับแล้ว 2 ทรชนควงปืนปล้นร้านทองกลางห้างดังชายแดนเชียงของ ก่อนหนีข้ามโขงเข้า สปป.ลาว แต่ล่าสุดยังไม่แจ้งส่งมอบตัว คาดรอเค้นสอบขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการเพิ่ม หรือตามหาของกลางทองรูปพรรณ ทั้ง 184 บาท ก่อน
กรณีเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบ (ปกส.) หรือตำรวจแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และเจ้าหน้าที่ทหารของ สปป.ลาว จับกุมตัวผู้ต้องหาคดีร่วมกันปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ สาขาห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้ที่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ตรงกันข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย นั้น
วันนี้(20 ส.ค.)ทางการ สปป.ลาว ยังคงควบคุมตัวทั้ง 2 คนเอาไว้ และคาดว่าจะมีการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามหาตัวเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเบื้องต้นมีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายมีอย่างน้อย 3 คน คือคนก่อเหตุใช้อาวุธปืนเข้าปล้นร้านทอง 2 คน อีกคนรออยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง เพื่อขับเรือยนต์รับทั้งคู่กลับไป สปป.ลาว แล้วพากันหลบหนี
ด้าน พ.ต.อ.รัฐวิช วศินพงศ์ธนัช ผกก.สภ.เชียงของ กล่าวว่าทางการลาวสามารถจับกุมกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุดังกล่าวได้จริง โดยได้แจ้งผลการจับกุมเบื้องต้นให้ฝ่ายไทยรับทราบ แต่ยังไม่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการ รวมทั้งยังไม่มีรายละเอียดยืนยันว่าได้มีการจับกุมได้แล้วกี่คน เป็นใคร และได้ของกลางใดมาแล้วบ้าง รวมทั้งยังไม่ได้ติดต่อเพื่อแจ้งจะส่งมอบตัวผู้ที่ถูกจับกุมให้การฝ่ายใด
โดยแจ้งว่าจะมีการสอบสวนและเร่งขยายผลเพื่อติดตามจับกุมเครือข่ายหรือได้ของกลางมาก่อน จึงจะนัดหมายส่งตัวให้กับทางไทย เพราะในกรณีเกิดเหตุในประเทศไทยหากไม่พบการกระทำความผิดอื่นใน สปป.ลาว ก็คงไม่ดำเนินคดีใน สปป.ลาว และคงจะส่งมอบตัวให้มาดำเนินคดีในฝังไทยได้
รายงานขาวแจ้งว่าทางเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว จับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คนเมื่อเวลาประมาณ 07.30 น.วันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมาในพื้นที่เมืองห้วยทราย คนแรกชื่อสมชาย ทิพพะวัน อายุ 32 ปี ชาวบ้านขอนแก้ว เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ซึ่งถูกศาลจังหวัดเทิงของไทยออกหมายจับหลังก่อเหตุไว้แล้ว ส่วนอีกคนชื่อนายอ้าย วิไลสุก อายุ 31 ปี ชาวบ้านใหม่ห้วยทรายเหนือ เมืองห้วยทราย มีอาชีพขับเรือและรับนายสมชายข้ามฝั่งหลังก่อเหตุปล้นร้านทองแล้ว
ทั้งนี้เหตุการณ์ปล้นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมาโดยคนร้ายถือปืนพกสั้นขนาด 9 มม.บุกเข้าไปยิงขู่ในห้างสรรพสินค้าอย่างอุกอาจสามารถฉกเอาทองคำรูปพรรณไปได้หนัก 184 บาท มูลค่ากว่า 13 ล้านบาทและยังสามรถหลบหนีข้ามแม่น้ำโขงไปยังฝั่ง สปป.ลาว ได้