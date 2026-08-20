(คลิป)ทีวีเขมรโหมแพร่ข่าว รัฐบาลกัมพูชาเร่งจัดซื้ออาวุธสกัดโดรน-ต่อสู้อากาศยาน ต่อกรเครื่องบินรบไทย อ้างป้องกันรุกราน

สุรินทร์–ทีวีเขมรโหมแพร่ข่าว รัฐบาลกัมพูชาเร่งจัดซื้ออาวุธสกัดโดรน แอนตี้โดรนและอาวุธต่อสู้อากาศยานรับมือเครื่องบินรบไทย อ้างกัมพูชาเป็นประเทศเล็กกองทัพไม่มีอาวุธทันสมัยต่อกรกับไทยได้จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเพื่อป้องกันไทยรุกราน ขณะ ประชาชนชายแดนไทย ยังดำเนินชีวิตปกติเชื่อมั่นข่าวฝ่ายความมั่นคง รอแค่สัญญาณเตือนมือถือเมื่อเกิดเหตุการณ์สู้รบ
วันที่ 19 ส.ค. 69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนคนชายแดน ในพื้นที่ตลาดช่องจอม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ที่ติดตามข่าวสารทางโซเชียลฯ ต่างๆของกัมพูชา ต่างให้ความสนใจคลิปข่าวทีวี ของกัมพูชาช่องหนึ่ง ที่มีการรายงานข่าว เกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธต่างๆ ของกองทัพกัมพูชา โดย จับใจความได้ว่า รัฐบาลกัมพูชากำลังพิจารณาเตรียมจัดซื้ออาวุธยิงโดรน แอนตี้โดรน และอาวุธต่อสู้อากาศยาน โดยเฉพาะเครื่องบินรบของไทย เนื่องจากรัฐบาลกัมพูชา มีความจำเป็นที่ต้องจัดซื้อเพราะกองทัพกัมพูชาเป็นประเทศขนาดเล็ก ไม่มีอาวุธและเครื่องบินรบที่ทันสมัย ที่สามารถต่อกรกับประเทศไทยได้ จึงจำเป็นต้องจัดซื้อดังกล่าว เพื่อป้องกันการรุกรานของไทย
ขณะที่ประชาชนคนไทยต่างรู้สึกไม่พอใจที่รัฐบาลกัมพูชาพยายาม กล่าวหาไทยว่า เป็นผู้รุกรานมาโดยตลอดในทุกกรณี ทั้งๆ ที่กัมพูชาเป็นฝ่ายรุกล้ำเพื่อยึดครองแผ่นดินไทยก่อน
สำหรับบรรยากาศในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.สุรินทร์ ประชาชนยังคงดำเนินชีวิตตามปกติ และต่างไม่สนใจ กับกระแสข่าวต่างๆ เกี่ยวกับชายแดน และไม่รู้สึกตื่นตระหนก เพราะเชื่อมั่นข่าวฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ ซึ่งหากมีแนวโน้มเกิดการสู้รบ ฝ่ายความมั่นคงก็จะแจ้งเตือนประชาชนให้อพยพผ่านการแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้น