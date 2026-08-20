(คลิป)“แม่สะเรียง-ขุนยวม”อ่วมอีก!ดินไหล-ไม้ล้ม-เสาไฟโค่น ปิดทับเส้นทางถูกตัดขาด ครู/นร.ติดค้างในโรงเรียน

แม่ฮ่องสอน – ทางหลวงแผ่นดิน(ทล.)108 แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม อ่วมอีก..ฝนตกหนักต่อเนื่อง น้ำป่าดอยสูงไหลลงถนน..ดินไหล-ไม้ล้ม-เสาไฟโค่นเอียง/ล้ม ไฟช็อตหลายจุดผ่านไม่ได้..ต้องรอเคลียร์เส้นทาง
ฝนที่ยังคงตกหนักทั่วแม่ฮ่องสอนตั้งแต่เมื่อคืนถึงเช้าวันนี้ (20 ส.ค.) มีรายงานว่าน้ำจากยอดดอยเริ่มไหลเอ่อลงพื้นที่ราบหลายจุด อย่างบริเวณปากทางเข้าบ้านแม่จ๋า ตำบลห้วยห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน น้ำจากลำน้ำแม่จ๋าได้ไหลลงถนนทางหลวงหมายเลข 108 เซาะดินกระทบเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงจนโค่นเอียงหลายต้น ทำให้รถหลายคันที่เดินทางจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปยังอำเภอขุนยวมไม่สามารถผ่านได้ ต้องรอให้ระดับน้ำลดลงก่อน
จากการสำรวจในเช้าวันนี้ พบว่าแม้ปริมาณน้ำที่หลากท่วมพื้นผิวการจราจรได้ลดลงแล้ว แต่ยังมีเศษซากไม้ หิน ดิน ที่หลากมากับน้ำเต็มพื้นผิวการจราจรและมีเสาไฟฟ้าโค่นเอียงอีกหลายต้น
นายวรศักดิ์ พานทอง นายอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นบนเส้นทาง ทล.108 มีทั้งต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางที่บ้านแม่ลาย ตำบลแม่เหาะ และ บริเวณใกล้กับจุดตรวจจุดสกัดกองลอย ซึ่งอยู่ไม่ห่างกันมากนักมีดินไหลลงมาปิดทับเส้นทาง รถทุกชนิดยังไม่สามารถผ่านได้ ต้องรอให้เครื่องจักรจากหมวดการทางแม่สะเรียงเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนคาดว่าสายวันนี้น่าจะเปิดเส้นทางได้
ส่วนพื้นที่หมู่บ้านอื่นๆก็พบว่ามีน้ำเริ่มหลากมาจากพื้นที่ภูเขาสูงชันเริ่มเอ่อเข้ามาในหมู่บ้านแล้ว โดยเฉพาะบ้านหมอกจำแป่ ซึ่งทางชาวบ้านและผู้นำหมู่บ้าน ต้องประกาศแจ้งเตือนให้กับประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นและพร้อมอพยพขึ้นที่สูงได้ตลอดเวลา
ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงเศษที่ผ่านมา พบว่าในพื้นที่อำเภอสบเมยและอำเภอแม่สะเรียง เกิดน้ำป่าไหลหลาก ถนนถูกตัดขาดและมีเสาไฟฟ้าล้มจนเกิดเพลิงไหม้ ดินสไลด์ปิดเส้นทาง โรงเรียนบ้านห้วยปางผาง ตำบลแม่เหาะ อ.แม่สะเรียง ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราว
ขณะที่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนหนึ่งยังคงติดอยู่ภายในพื้นที่โรงเรียน ไม่สามารถเดินทางออกมาได้ เนื่องจากเส้นทางเข้า-ออกหลัก ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิง เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยทุกคนปลอดภัยดีและอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
ขณะเดียวกันผู้ที่ใช้เส้นทางของทางหลวงหมายเลข 105 จากอำเภอแม่สะเรียงไปอำเภอสบเมย พบว่าพื้นผิวการจราจรบางช่วงมีน้ำป่าไหลหลาก นอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าหักโค่นอีกหลายต้น โดยที่กระแสไฟยังไม่ถูกตัดจนมีเปลวไฟลุกไหม้ ทางเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การไฟฟ้าตัดกระแสไฟเป็นการด่วนและแจ้งเตือนผู้ที่ใช้เส้นทาง-คนที่อยู่ใกล้ ห้ามเข้าใกล้ในพื้นที่เกิดเหตุและพบไฟฟ้ารั่วโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ อำเภอแม่สะเรียงได้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม 2569 เวลา 05.00 น. ที่เตือนภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง หากได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งเหตุได้ที่ผู้นำชุมชนหรือที่ทำการปกครองอำเภอแม่สะเรียงได้ตลอด 24 ชั่วโมง