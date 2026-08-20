ชาวชุมชนพร้อมใจจัดงานบุญครั้งใหญ่ ทอดกฐินวัดป่าอดุลยาราม 1 พ.ย.นี้

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ญาติโยมแวะเวียนทำบุญวัดป่าอดุลยารามต่อเนื่อง ล่าสุดชาวชุมชนเตรียมจัดงานบุญทอดกฐินครั้งใหญ่ 1 พ.ย.นี้ ขณะเดียวกันพบมีผู้ศรัทธาจองคิวบุญกฐินยาวข้ามปี เผยข่าว “ป้าดา ”ทวงคืนที่ดินวัด กระตุ้นให้ชาวพุทธสนใจเป็นเจ้าภาพงานบุญกฐินมากขึ้น อยากให้วัดอยู่คู่ชุมชุมตลอดไป
เช้าวันนี้ (20 ส.ค.) ที่ศาลาการเปรียญวัดป่าอดุลยาราม ชุมชนกังสดาล เขตเทศบาลนครขอนแก่น พระอาจารย์อดุลย์ โรจนธมมโม รองเจ้าอาวาสวัดฯ พร้อมด้วยพระอาจารย์ทรงศักดิ์ ติกขวีโร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดฯ นำคณะสงฆ์ของวัดประกอบพิธีทำวัตรเช้า และประกอบศาสนากิจของสงฆ์ประจำวันตามปกติ มีญาติธรรมและคนในชุมชนรอบวัดและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนากันตามปกติ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยรักษาความปลอดภัยให้กับคณะสงฆ์และญาติธรรมอย่างเข้มงวด
ขณะที่บริเวณด้านหน้ากุฎิพระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ยังมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่หน้ากุฏิ ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย เป้องกันและป้องปรามกลุ่มคนไม่หวังดี หรือคนที่จะเข้ามาสร้างสถานการณ์ก่อเหตุใดๆกับเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ จากคดีพิพาทที่ดินระหว่างวัดกับทายาทของนายเฮียง พิมพ์ศรี ขณะที่เจ้าอาวาสฯ ยังคงออกรับกิจมิมนต์ตามปกติ ทั้งยังมีญาติธรรมและคนในชุมชนมาสอบถามและเตรียมการจัดงานบุญถวายผ้าพระกฐินประจำปี 2569 ที่กำหนดจัดขึ้นช่วงหลังวันออกพรรษา ต้นเดือนพฤศจิกายน
นายยอด แก้วจอหอ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 190/10 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่าครอบครัวอยู่ห่างจากวัดประมาณ 1 กม. ได้หารือกับท่านเจ้าอาวาสฯ ขอเป็นเจ้าภาพทอดกฐินประจำปี ซึ่งก็ได้จองคิวล่วงหน้ามาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา วันนี้จึงเดินทางมาประสานงานร่วมกับท่านเจ้าอาวาสฯ, คณะกรรมการชุมชนและคณะสงฆ์ของวัดเพื่อเตรียมงานด้านต่างๆ แม้ว่าวัดจะมีประเด็นเกิดขึ้น แต่คนในชุมชนและญาติธรรมทุกคนจะยังคงร่วมกันทำนุบำรุงและคงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาต่อไป
เป็นกฐินครั้งแรกที่ครอบครัวนำมาทอดถวายที่วัดนี้ ซึ่งจองคิวมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เพราะครอบครัวพักอยู่ในชุมชนใกล้วัดและได้มาทำบุญที่วัดแห่งนี้โดยตลอด เป็นวัดป่าที่ร่มรื่น สมถะ อยู่คู่กับชุมชนของเรามายาวนาน จึงหารือร่วมกันในครอบครัวและชุมชนจะร่วมทำบุญใหญ่กับวัด ขณะนี้ได้วางแผนไว้ทั้งสิ้น 17 สายจากทั่วประเทศ จะร่วมระดมเงินตามจิตศรัทธาเพื่อทอดถวายต้นเดือนพฤศจิกายนนี้
นายยอด กล่าวต่อว่า เบื้องต้นกำหนดตั้งกองกฐินในวันที่ 31 ต.ค. และจะทอดถวายที่วัดวันที่ 1 พ.ย. ซึ่งเจ้าอาวาสฯได้รับทราบและประสานการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย ให้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างวัดและชุมชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่ากรณีพิพาทระหว่างวัดจะยังเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดอย่างไรทุ กคนก็จะร่วมกันทำนุบำรุงวัดแห่งนี้ตามวิถีของชาวพุทธอย่างเต็มที่
จากเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น ทำให้ทุกคนรู้จักวัดป่าอดุลยารามของเรามากขึ้นและอยากร่วมเป็นประธานกองกฐินและร่วมทำบุญกันอย่างมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและชาวพุทธร่วมกันธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ให้วัดแห่งนี้อยู่คู่กับชุมชนตลอดไป