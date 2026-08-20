อุทยานฯดอยสุเทพ-ปุย ฝึกซ้อมกู้ภัยเตรียมพร้อมเผชิญเหตุช่วงฤดูฝน-ย้ำ นทท.ปฏิบัติตามคำเตือน

เชียงใหม่-อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ยกระดับมาตรการความปลอดภัยช่วงฤดูฝน เตือนนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎและคำแนะนำอย่างเคร่งครัด หลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากที่น้ำตกแม่สา จนนักท่องเที่ยวถูกกระแสน้ำพัดและติดค้างกลางลำน้ำ พร้อมจัดฝึกทบทวนการกู้ชีพ-กู้ภัย และซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานที่จริง เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
จากกรณีเมื่อวันที่ 15 ส.ค.69 เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเฉียบพลันบริเวณน้ำตกแม่สา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานประจำอยู่บริเวณน้ำตกทุกชั้น ตรวจพบสัญญาณเตือนทางธรรมชาติ จึงเร่งแจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวขึ้นจากลำน้ำทันที แต่กระแสน้ำป่ามาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวบางส่วนออกจากพื้นที่ไม่ทัน
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ติดอยู่บนโขดหินกลางลำน้ำจำนวน 2 คน และช่วยเหลือนักท่องเที่ยวอีก 2 คนที่ถูกกระแสน้ำป่าซัดและกำลังไหลไปตามลำน้ำ โดยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งหมดขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยได้
จากการตรวจสอบเบื้องต้น นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย เช่น บาดแผลถลอก เจ้าหน้าที่ได้ปฐมพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยและสามารถเดินทางกลับได้ตามปกติ ขณะที่มีนักท่องเที่ยว 1 ราย ซึ่งถูกกระแสน้ำพัดไป แจ้งว่ามีอาการปวดและเวียนศีรษะ เจ้าหน้าที่จึงประสานเทศบาลตำบลแม่ริม นำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา
โดยหลังเกิดเหตุ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้ถอดบทเรียนและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัย ซึ่งพบว่าช่วงเกิดเหตุมีฝนตกหนักและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนห้ามลงเล่นน้ำแล้ว แต่ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนลงไปในลำน้ำ ประกอบกับกระแสน้ำป่ามาเร็วและรุนแรง จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
นายกันต์ธร ทรงฤกษ์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เปิดเผยว่า ขณะนี้อุทยานฯ ได้จัดฝึกทบทวนความรู้ด้านการกู้ชีพและกู้ภัยในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ ทป.3 น้ำตกแม่สา อ.แม่ริม เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งการฝึกครอบคลุมตั้งแต่การประเมินสถานการณ์ การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น การปฐมพยาบาล การยกและเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยอุปกรณ์มาตรฐาน การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หรือ CPR การใช้เครื่อง AED รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น
นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังร่วมกับชุดกู้ภัยที่ 1 เชียงใหม่ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยนำเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่ 15 ส.ค.69 ที่ผ่านมาเป็นกรณีศึกษา และจำลองสถานการณ์ในพื้นที่จริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการกู้ภัยทางน้ำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
สำหรับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย มีแหล่งท่องเที่ยวประเภทน้ำตกอยู่หลายแห่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลาก ทางอุทยานฯ จึงไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตก แต่ยังสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวและชมธรรมชาติได้ตามเส้นทางและจุดที่เปิดให้บริการ โดยต้องปฏิบัติตามคำเตือนของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
ขณะที่น้ำตกแม่สายังคงปิดให้บริการเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ หากสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ทางอุทยานฯ จะพิจารณาเปิดให้บริการอีกครั้ง แต่ยังคงเน้นย้ำเรื่องการห้ามลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัย
ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 18-21 ส.ค.69 จังหวัดเชียงใหม่ยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนัก อุทยานฯ จึงขอให้นักท่องเที่ยวตรวจสอบสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำก่อนเดินทาง เตรียมร่างกายให้พร้อม ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ป้ายเตือน และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและไม่ลงเล่นน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนัก
หากพบว่าน้ำในลำน้ำเปลี่ยนเป็นสีแดงขุ่น มีตะกอนดิน ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือได้ยินเสียงน้ำดังผิดปกติจากต้นน้ำ ให้รีบขึ้นจากลำน้ำและไปอยู่ในพื้นที่สูงหรือจุดปลอดภัยทันที เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำและให้การท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนเป็นไปอย่างปลอดภัย