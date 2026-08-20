ผกก.โรงพักเมืองขอนแก่นสรุปคืบหน้า3คดีเกี่ยวข้องป้าดาทวงคืนที่ดินวัดป่าอดุลยาราม

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ผู้กำกับโรงพักเมืองขอนแก่นสรุปความคืบหน้าคดีที่เกี่ยวของกับวัดป่าอดุลยาราม ขณะนี้มีความคืบหน้ามีทั้ง 3 คดีอยู่ระหว่างนัดสอบปากคำ ทั้งคดีการบุกรุกวัด – คดี มาตรา 112 และคดีแจ้งความเท็จขอออกใบแทนโฉนด
วันนี้(20 ส.ค.) พ.ต.อ.ยศวัจน์ แก้วสืบธัญนิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น กล่าวสรุปถึงความคืบหน้าทางคดีที่เกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามว่า ได้แยกออกเป็น 3 คดี คดีแรกเป็นเรื่องของการบุกรุกวัดป่าฯ ขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลได้ทั้งหมด 7 ราย ได้ออกหมายเรียกไปทั้งหมด 6 รายก่อน นัดมารับทราบข้อกล่าวว่าในวันที่ 27 สิงหาคม 2569 นี้ เบื้องต้นบุคคลที่บุกรุกวัด ทางตำรวจพิสูจน์ได้ทั้งหมด 16 คน เป็นกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันบุกรุก จะต้องมีการสืบสวนหาบุคคลที่เหลือต่อไป ซึ่งหากใครที่ปรากฏตัวตามคลิป อยากจะแสดงความบริสุทธิ์ ก็สามารถติดต่อเข้าพบพนักงานสอบวน สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นได้ทันที
นอกจากนี้พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำ ฝั่งพยานของทางวัดด้วยเช่นกัน ส่วนที่เป็นกลุ่มผู้รับจ้างมาเทปูนละขนท่อระบายน้ำมาไว้ที่หน้าวัด ได้ติดต่อไปยังเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างแล้ว ขณะนี้ได้สอบปากคำคนขับรถผสมปูนทั้ง 2 คนแล้ว ส่วนคนงานที่ขับรถบรรทุกท่อระบายน้ำ ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาต่างจังหวัด ขณะนี้ได้รับการประสานแล้วว่า จะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนด้วยเช่นกัน
คดีที่สอง กรณีแจ้งความเท็จ หลังจากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้เข้ามาแจ้งความเมื่อวันที่ 18 ส.ค.69 ที่ผ่านมา เพื่อให้ดำเนินคดีกับนางบัวไข ผู้จัดการมรดกนายเฮียงและเป็นลูกสาวคนที่ 3 ของนายเฮียงยื่นขอออกใบแทนโฉนด อ้างว่าสูญหาย ซึ่งในวันที่ 22 ส.ค.นี้ จะได้นัดสอบปากคำ โดยมีพยานในคดีนี้จำนวน 2 ปาก จากนั้นจะได้มีการสอบปากคำกับบุคคลที่ลงชื่อเป็นพยานในคำขอต่างๆ รวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วน แล้วจะมีการมาพิจารณาว่าจะมีการแจ้งกล่าวหากับใครบ้าง และจะออกหมายเรียกใครต่อไป คาดว่าจะมีความชัดเจนในคดีนี้ภายในวันที่ 24 ส.ค.69
ในส่วนของคดีที่มีร้องทุกข์เอาผิด มาตรา 112 หลังจากที่มีประชาชนมาแจ้งแล้ว ทางสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ได้มีการประมวลเรื่องส่งรายงานไปยังผู้บังคับบัญชา จากนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็จะมีคำสั่งที่ 230/2567 โดยมีขั้นตอนตรวจสอบพยานหลักฐานและพิจารณาว่าหลักฐานมีความชัดเจนและเข้าข่ายความผิดหรือไม่ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ