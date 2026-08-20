เริ่มแล้ว! วันที่ 4 “ปราจีนเข้มแข็ง” เดินหน้าค้าน EEC เปิดเวทีถกอนาคตจังหวัด

ปราจีนบุรี – เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งรวมตัวหน้าศาลากลางจังหวัด วันที่ 4 เดินหน้าคัดค้านการขยาย EEC มาปราจีนบุรี เปิดเวทีทบทวนประเด็นการเคลื่อนไหว พร้อมรับฟังเสียงประชาชนและเครือข่าย ชวนถก “ปราจีนมีดีอะไรบ้าง หากไม่ต้องเป็น EEC” พร้อมกิจกรรมตลอดทั้งวัน
เช้าวันนี้ (20 ส.ค. 2569) บรรยากาศการเคลื่อนไหวของนักปกป้องสิทธิฯ และเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งเข้าสู่วันที่ 4 ยังคงเป็นไปอย่างคึกคัก โดยประชาชนและสมาชิกเครือข่ายทยอยรวมตัวกันบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อร่วมกิจกรรมคัดค้านการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มายังจังหวัดปราจีนบุรี
ช่วงเช้าเครือข่ายได้เปิดเวทีทบทวนประเด็นสำคัญจากการเคลื่อนไหวตลอดวันที่ผ่านมา พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกและประชาชนร่วมบอกเล่าความรู้สึก เหตุผล และเป้าหมายในการสนับสนุนการคัดค้านการขยาย EEC โดยย้ำถึงการปกป้องทรัพยากร วิถีชีวิต และอนาคตของจังหวัด
สำหรับกิจกรรมตลอดวันนี้ มีทั้งการเปิดพื้นที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์แปรรูป และอาหารจากผักผลไม้ปลอดภัย พร้อมเวทีพูดคุยในหัวข้อ “ปราจีนมีดีอะไรบ้าง ถ้าไม่ต้องเป็น EEC” เพื่อสะท้อนศักยภาพของจังหวัดในมิติอื่นนอกเหนือจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ ยังมีการขยายประเด็นเกี่ยวกับขั้นตอนและสถานะ การเสนอจังหวัดปราจีนบุรีเข้าสู่พื้นที่ EEC รวมถึงกิจกรรมดนตรีสดเพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักปกป้องสิทธิฯ และประชาชนที่ร่วมเคลื่อนไหว
เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตลอดทั้งวัน โดยยืนยันการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวนและยุติแนวทางการขยาย EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป