รวบหนุ่มบุรีรัมย์ ยืนสไลด์หนอนโชว์ใกล้โรงเรียนอนุบาลฯ หวั่นทำอันตรายเด็กนักเรียน

บุรีรัมย์- ฝ่ายปกครองอำเภอนางรอง จ.บุรีรัมย์ ติดตามรวบตัวหนุ่มโรคจิตเดินป้วนเปี้ยนกระทำอนาจารช่วยเหลือตัวเองริมถนนใกล้โรงเรียนอนุบาล หวั่นเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียน สอบถามพูดจาไม่รู้เรื่องจำชื่อตัวเองไม่ได้ เบื้องต้นนำส่ง รพ. ตรวจอาการทางจิต และดำเนินการตามกฎหมาย
วันนี้ ( 20 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรัชญา สุวรรณทา นายอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับร้องเรียนจากผู้ปกครองว่ามีชายวัยรุ่นท่าทางไม่น่าไว้วางใจ เดินป้วนเปี้ยนไปมา และแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการช่วยเหลือตัวเอง (สไลด์หนอนโชว์) อยู่บริเวณริมถนนใกล้กับโรงเรียนอนุบาลนางรอง เกรงจะไม่ปลอดภัยกับเด็กนักเรียน จึงได้มอบหมายให้นายธนธรณ์พล ไขว้พันธุ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , นายจักร์กฤษ ร่วมกูล ปลัดอำเภอนางรอง นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที แต่เมื่อไปถึงบริเวณหน้าโรงเรียนตามที่ได้รับแจ้ง ไม่พบชายคนดังกล่าวแล้ว จึงได้ทำการไล่กล้องวงจนปิดและขับรถตระเวนตามหาตามเส้นทางต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองนางรอง
กระทั่งได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าพบชายคนดังกล่าว เดินอยู่บริเวณชุมชนวัดขุนก้อง แยกบ้านครัว และเดินไปตามริมถนนสาย 24 โชคชัย - เดชอุดม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจึงได้ไปตรวจสอบทันที ก็พบชายตามที่ได้รับแจ้งเดินอยู่ริมถนน จึงได้ทำการคุมตัวไปสอบถามที่ กองร้อย อส.อำเภอนางรอง
จากการสอบถามชายคนดังกล่าวพูดจาไม่รู้เรื่อง และมีลักษณะท่าทางเหม่อลอย พอสอบถามชื่อสกุลชายคนดังกล่าวก็บอกแค่ว่าชื่อ แม็ค แต่จำชื่อและนามสกุลจริงไม่ได้ พอเจ้าหน้าที่สอบถามว่าไปทำอะไรแถวริมถนนใกล้โรงเรียน ชายคนดังกล่าวก็ไม่ตอบ พอถามต่อว่ารู้ตัวหรือไม่ว่าไปทำอะไร ก็ได้แต่พยักหน้า เบื้องต้นจึงได้นำตัวชายคนดังกล่าวไปตรวจสอบอาการทางจิตที่ รพ.นางรอง แต่ตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด ซึ่งจะได้ตรวจสอบว่าชายคนดังกล่าวเป็นใครมาจากไหน เพื่อติดต่อญาติ ก่อนจะประเมินว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
สอบถามนายสุชาติ ต๊ะนา ประธานชุมชนวัดขุนก้อง บอกว่า ชายคนดังกล่าวไม่ใช่คนในชุมชน เพราะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน แต่หากชายคนดังกล่าวมีพฤติกรรมที่อาจเป็นอันตรายกับเด็กนักเรียน ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปรักษา หรือดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย
ขณะที่ชาวบ้าน ในชุมชนวัดขุนก้อง บอกว่า เห็นชายคนนี้เดินวนเวียนไปมาสักระยะแล้ว แต่ไม่รู้ว่าเป็นคนที่ไหน แต่ที่ผ่านมายังไม่เคยเห็นทำอันตรายใคร แต่จะชอบมีพฤติกรรมเดินตามผู้หญิงก็รู้สึกระแวงบ้าง เพราะไม่รู้ว่าชายคนดังกล่าวจะทำอะไรตอนไหน โดยเฉพาะกับเด็กๆ ก็อยากให้เจ้าหน้าที่หาแนวทางป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น