ทหารค่ายพระยอดเมืองเตรียมพร้อมกำลังพล-อุปกรณ์ช่วยปชช.น้ำท่วม

นครพนม – ร.3 พัน.3 ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมืองนครพนม เตรียมพร้อมกำลังพล–ยุทโธปกรณ์ รับมือน้ำท่วม ซึ่งสถานการณ์ขณะนี้หลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วง ลั่นหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมเข้าช่วยประชาชนทันที
กองทัพภาคที่ 2 เตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์รองรับสถานการณ์สาธารณภัย หลังหลายพื้นที่ยังเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ร.3 พัน.3) ค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมืองนครพนม ตรวจสภาพความพร้อมทั้งกำลังพล ยานพาหนะ เรือ และอุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อให้สามารถออกปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
การเตรียมความพร้อมครั้งนี้อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พันโท วิทวัส สิงห์นันท์ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) โดยเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นต่อภารกิจบรรเทาสาธารณภัยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถเคลื่อนกำลังเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้ทันทีเมื่อได้รับการประสาน
ภายในหน่วยมีการตรวจความพร้อมอย่างเป็นระบบ ทั้งกำลังพล ชุดปฏิบัติการ ยานพาหนะ เรือ อุปกรณ์กู้ภัย เสื้อชูชีพ เชือก อุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับช่วยเหลือประชาชน เพื่อรองรับสถานการณ์ทั้ง น้ำท่วม ฝนตกหนัก และภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ
โดยเฉพาะในช่วงที่สภาพอากาศมีความแปรปรวนและมีฝนตกต่อเนื่อง การเตรียมพร้อมล่วงหน้าถือเป็นหัวใจสำคัญ เพราะเมื่อประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทุกนาทีมีความหมาย กำลังพลจึงต้องพร้อมเคลื่อนที่ พร้อมเข้าถึงพื้นที่ และพร้อมช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุด
พันโท วิทวัส สิงห์นันท์ กำชับกำลังพลให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมอย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ในการดูแลความปลอดภัย ลดผลกระทบ และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ภารกิจครั้งนี้สะท้อนบทบาทของกองทัพในการเป็นกำลังสนับสนุนประชาชนในยามเกิดภัย ภายใต้แนวคิด
“พร้อมทุกสถานการณ์ เคียงข้างประชาชนในทุกพื้นที่”