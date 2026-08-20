เครือข่ายอนุรักษ์นัดยื่นหนังสือ กมธ. ค้านขยายโรงกลั่น-โรงไฟฟ้าบางแก้ว หวั่นกระทบปากทะเล

เพชรบุรี– เครือข่ายอนุรักษ์และชุมชนชายฝั่งเพชรบุรี นัดรวมตัวรัฐสภา 24 ส.ค. ยื่นหนังสือ 2 กมธ. ขอให้ตรวจสอบโครงการขยายโรงแปรสภาพคอนเดนเสทและน้ำมันดิบ พร้อมโรงไฟฟ้า 90 เมกะวัตต์ หวั่นกระทบพื้นที่อนุรักษ์ปากทะเล นาเกลือ นาข้าว ประมงพื้นบ้าน และวิถีชีวิตชุมชน
เครือข่ายอนุรักษ์และชุมชนชายฝั่งเพชรบุรี แจ้งว่า กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. บริเวณทางเข้ารัฐสภา ฝั่งถนนสามเสน โดยมีเป้าหมายเพื่อขอให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามกระบวนการพิจารณาอนุญาตโครงการ ขยายโรงแปรสภาพคอนเดนเสทและน้ำมันดิบ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) และโครงการ หน่วยผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ กำลังการผลิต 90 เมกะวัตต์ ของบริษัท สยามกัลฟ์ปิโตรเคมีคัล จำกัด ในพื้นที่ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม
การเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อปกป้องพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญต่อระบบนิเวศ รวมถึงพื้นที่นาเกลือสมุทร นาข้าว พื้นที่เกษตรกรรม แหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและสาหร่ายพ่วงองุ่น ตลอดจนประมงพื้นบ้านและชุมชนชายฝั่ง
ทั้งนี้ เครือข่ายฯ เห็นว่าการพิจารณาโครงการควรตรวจสอบข้อมูลและผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พร้อมเรียกร้องให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปอย่างโปร่งใส เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วม
สำหรับการรวมตัวครั้งนี้ เครือข่ายฯ ได้เชิญชวนประชาชน นักอนุรักษ์ สื่อมวลชน และภาคประชาสังคม ร่วมแสดงจุดยืนภายใต้แนวคิด “Save ปากทะเล” และการปกป้องพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อให้การพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิของชุมชนอย่างเป็นธรรมต่อไป
cr แฟ้นภาพจาก เพจพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล