(คลิป)ผู้ว่าฯ สั่งยังต้องเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง “น้ำน่าน”ยังสูงเกินตลิ่งท่วมถึงวัดภูมินทร์-ริมฝั่งท่วมสูง

น่าน – แม้ไม่แรงเท่าพายุวิภา แต่ประมาทไม่ได้..ผู้ว่าฯสั่งเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง น้ำน่าน ยังสูงเกินตลิ่งหลายสถานี-ฝั่งเทศบาลฯยังล้นพนัง-หมู่บ้านริมฝั่งจม 1.50 เมตร ขณที่ “เวียงสา-น่านตอนใต้” วัดได้ 8.14 ม.ขณะที่ตลิ่งอยู่ที่ 6.50 ม.
วันนี้(20 ส.ค.) หลังมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงสู่แม่น้ำน่าน ก่อนทะลักเข้าพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่าน ส่งผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ซึ่งมีบ้านเรือน ร้านค้า โรงแรม วัดโบราณสถานสำคัญ อย่างวัดภูมินทร์ ระดับน้ำได้เข้าท่วมแล้ว โดยระดับน้ำท่วมโดยทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 50 เซนติเมตร
แต่พื้นที่ริมแม่น้ำน่าน ลุ่มต่ำ อย่างบ้านท่าช้าง บ้านดอนแก้ว – บ้านสวนตาลล่าง และบ้านดอนศรีเสริม -พวงพะยอม -ท่าลี่ มีระดับน้ำสูงถึง 1.50 เมตร ขณะที่น้ำยังดันย้อนขึ้นมาตามท่อระบายน้ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่ยังเพิ่มสูงขึ้น
ทั้งนี้เมื่อเวลา 07.00 น. น้ำน่าน ณ สถานี N.1 บริเวณหน้าสำนักงานป่าไม้ อ.เมืองน่าน วัดระดับน้ำได้ 8.53 เมตร สูงกว่าระดับตลิ่ง 7 เมตร และสูงกว่าระดับพนังกั้นน้ำฝั่งเทศบาลเมืองน่านที่ 8.50 เมตร ขณะที่สถานี N.64 บ้านผาขวาง วัดได้ 9.57 เมตร และสถานี N.13A บ้านไผ่งาม อ.เวียงสา วัดได้ 8.14 ระดับตลิ่งอยู่ที่ 6.50 เมตร
ด้านเทศบาลเมืองน่าน ยังเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 3 เครื่อง บริเวณคลองเจ้าฟ้า 24 ชั่วโมง เพื่อสูบน้ำสู้กับมวลน้ำจากแม่น้ำน่านที่ล้นเข้ามา โดยแต่ละเครื่องสามารถสูบน้ำได้ประมาณ 180 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชน ให้ได้รับผลกระทบและเสียหายน้อยที่สุด
นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือในทุกด้าน แม้ประเมินว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่น่าจะรุนแรงเท่าสถานการณ์น้ำท่วมปี 2568 ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุวิภา แต่ประมาทไม่ได้ เนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังสูงและมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือไหลลงมาอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม หาก วันนี้ ไม่มีฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ต้นน้ำและจังหวัดน่าน สถานการณ์มีโอกาสค่อย ๆ คลี่คลายและระดับน้ำลดลง แต่ช่วง 24 ชั่วโมงนี้ยังเป็นช่วงเฝ้าระวังสำคัญ จังหวัดน่านขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเขตเมืองน่านและอำเภอภูเพียง และอำเภอเวียงสา ซึ่งเป็นพื้นที่ตอนล่างรับน้ำ ติดตามประกาศทางราชการอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมเคลื่อนย้ายสิ่งของ รถยนต์ และกลุ่มเปราะบางขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยทันที หากได้รับการแจ้งเตือนให้อพยพ.