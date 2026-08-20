น้ำท่วมเมืองน่านเริ่มลด!เช้านี้บางจุดเหลือ 30-50 ซม. “ปัว-ท่าวังผา”สุดยับเยิน

น่าน – “ปัว-ท่าวังผา” น้ำท่วมลด แต่สุดยับเยิน ความเสียหายสุดรุนแรง..ขณะที่มวลน้ำหลากลงพื้นที่ตอนใต้ น้ำน่านขึ้นสูงกว่าตลิ่ง-มุดท่อระบายน้ำ ท่วมเขตเมืองบางจุดตั้งแต่คืนที่ผ่านมา ทั้งเทศบาลฯ-ปภ.ระดมสูบสู้ จนเริ่มลดระดับ บางจุดเหลือ 30-50 ซม.นายกเล็กเมืองน่านเชื่อมั่นเอาอยู่
เช้าวันนี้ (20 ส.ค.) สถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ อ.ปัว จ.น่าน ได้ลดลงแล้ว และน้ำได้ไหลต่อไปยังพื้นที่ต่อเนื่อง แต่ได้ทิ้งสภาพความเสียหายเอาไว้เป็นบริเวณกว้าง ส่วน อ.ท่าวังผา พบว่าระดับน้ำทรงตัวและเริ่มลดลง
แต่ในพื้นที่ อ.เมืองน่าน พบว่าแม่น้ำน่านได้เพิ่มสูงขึ้น และสูงกว่าคันกั้นน้ำประมาณ 60 ซม.ตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมา มวลน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน-อาคารร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองน่าน มวลน้ำได้มุดผ่านท่อระบายน้ำเข้าท่วมในบริเวณหลายจุดของตัวเมืองตั้งแต่แยก ธ.ก.ส.สี่แยกกิติชัย ฯลฯ แต่ล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลง เหลือลึกประมาณ 30-50 ซม.
และเมื่อเวลา 02.15 น. นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน สรุปสถานการณ์น้ำเขตเทศบาลเมืองน่าน ว่า คลายกังวลได้ มีข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า น้ำอยู่ระหว่างการทรงตัวและลดลงเล็กๆ น้อยๆ ตามลำดับ ได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำระยะไกลจาก ปภ. ไปช่วยเหลือ
สถานการณ์น่าจะใกล้เข้าสู่ภาวะปกติในอีก 4-5 ชั่วโมงข้างหน้านี้ แม้ขณะนี้มวลน้ำยังไหลเข้า ทางเจ้าหน้าที่กำลังสูบแข่งอยู่ ถ้าระดับน้ำลดลงเหลือสัก 8 เมตร 30 ก็สามารถที่จะสูบออกได้อย่างเต็มที่ จะลดระดับลงอย่างรวดเร็วต่อไป
ขณะที่ทีมกู้ภัย กู้ชีพ ตอนนี้แสตนด์บายเตรียมพร้อมรับคำสั่ง หากมีการร้องขอความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชน ซึ่งทุกอย่างมีการเตรียมความพร้อม อาหารการกิน สำหรับพี่น้องประชาชนบ้านดอนแก้ว บ้านดอนศรีเสริม อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากการสนับสนุนเป็นข้าวกล่อง โดยจะเริ่มแจกจ่ายให้กับประชาชนประมาณช่วงเที่ยง และมื้อเย็น แล้วดูตามสถานการณ์อีกทีหนึ่ง ส่วนคนที่อยู่ในศูนย์พักพิง เราจะดูแลครบ 3 มื้อ