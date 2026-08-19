ราชบุรีเดินหน้าศึกษาเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อม 3 จังหวัด “กาญจนบุรี–ราชบุรี–เพชรบุรี” รับการขนส่งยุคใหม่

ราชบุรี - จังหวัดราชบุรีืเดินหน้าศึกษาความเหมาะสมเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อม “กาญจนบุรี–ราชบุรี–เพชรบุรี” หวังยกระดับโครงข่ายคมนาคม เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและขนส่งสินค้า พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชน นำข้อเสนอในพื้นที่ประกอบการออกแบบโครงการให้ตอบโจทย์การใช้งานจริง
วันนี้ ( 19 ส.ค.) ที่ห้องเวลาดี 1 โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายสุทธิพงษ์ พุทธจันทรา ปลัดจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมเส้นทางโลจิสติกส์เชื่อมโยงจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และเพชรบุรี เพื่อรายงานความก้าวหน้าการศึกษา ทั้งรูปแบบการพัฒนาโครงการที่มีความเหมาะสม ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายจตุรงค์ ฮมรรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการ โดยมีระยะเวลาศึกษารวม 540 วัน มุ่งเพิ่มศักยภาพโครงข่ายถนนในพื้นที่ 3 จังหวัด ให้สามารถเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โครงการดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมให้มีความสมบูรณ์ รองรับการขนส่งสินค้าและการเดินทางระหว่างจังหวัด ลดข้อจำกัดด้านเส้นทาง เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัย ตลอดจนเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการขนส่งของพื้นที่ในอนาคต
ทั้งนี้ ที่ปรึกษาจะจัดการประชุมระหว่างกาล (Interim Meeting) เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมรับทราบความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยข้อมูลจากเวทีครั้งนี้จะถูกนำไปประกอบการศึกษาพัฒนาโครงการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด
จับตาเส้นทางโลจิสติกส์สายใหม่ หากเดินหน้าได้ตามแผน ไม่เพียงช่วยเชื่อมโยง 3 จังหวัดให้การเดินทางและการขนส่งมีความสะดวกมากขึ้น แต่ยังมีโอกาสเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวของภาคตะวันตกในระยะยาว