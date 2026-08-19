(คลิป)นาทีชีวิต!จนท.ช่วยชายติดป่าสุสานกลางน้ำท่วมเมืองปง พาฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวได้ปลอดภัย

พะเยา – เผยนาทีชีวิต..เจ้าหน้าที่ฝ่ากระแสน้ำป่าเชี่ยวกราก ช่วยชาวอำเภอปง ติดอยู่ในป่าสุสาน ท่ามกลางน้ำหลากท่วมสูงต่อเนื่อง จนพากลับได้ปลอดภัย
วันนี้(19 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกเหนือจากจังหวัด อำเภอปง จ.พะเยา เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะบริเวณบ้านหมุ้น ตำบลนาปรัง อ.ปง ที่มีมวลน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาอย่างรวดเร็ว ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในหลายจุดและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยว
ซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมา มีรายงานว่าประชาชนติดอยู่บริเวณป่าสุสานบ้านหมุ้น เนื่องจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถเดินข้ามหรือเดินทางกลับมายังฝั่งชุมชนได้ และเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากกระแสน้ำ จึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังผู้นำชุมชนเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
หลังได้รับแจ้งเหตุ ผู้นำชุมชนได้ประสานเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน พร้อมระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนการช่วยเหลือ โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเชี่ยว
เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมเสื้อชูชีพและอุปกรณ์สำหรับภารกิจช่วยเหลือ พร้อมจัดกำลังเข้าพื้นที่ และมีทีมสนับสนุนการใช้โดรนเพื่อสำรวจสภาพพื้นที่และประเมินแนวทางการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ท่ามกลางฝนที่ยังคงตกในพื้นที่เป็นระยะ
จากการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงตัวผู้ประสบเหตุได้สำเร็จ ก่อนนำตัวฝ่ากระแสน้ำออกจากบริเวณป่าสุสานบ้านหมุ้นมายังพื้นที่ปลอดภัย โดยผู้ประสบเหตุไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใด สร้างความโล่งใจแก่ครอบครัว ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีฝนตกในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีก เจ้าหน้าที่จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ ริมลำน้ำ และพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลาก ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น