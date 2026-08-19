“สนธยา” นั่งหัวโต๊ะยุทธศาสตร์พัทยา วางแผนเมืองใหม่ 2570-2575 ดันโมโนเรล–Digital Twin สู่ Smart City

ศูนย์ข่าวศรีราชา - “สนธยา ” นั่งประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา ประชุมนัดแรก เดินหน้าวางกรอบแผนพัฒนาเมืองฉบับใหม่ พ.ศ.2570-2575 รับการเติบโตในอนาคต ขณะที่ “ปรเมศวร์” ชู 3 เป้าหมาย 33 นโยบาย ดันโมโนเรล–Digital Twin–บริหารคาร์บอน ยกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกและ Smart City
สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม เป็นประธาน
พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน ทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์“Better Pattaya เมืองน่าอยู่ของคนทั้งโลก”
ล่าสุดวันนี้( 19 ส.ค.) นายสนธยา คุณปลื้ม ประธานคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่1/2569 หลังจาก เมืองพัทยาได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อทำหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนา ภายใต้วิสัยทัศน์“Better Pattaya เมืองน่าอยู่ของคนทั้งโลก”
โดยมี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะที่ปรึกษาเมืองพัทยา คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ที่ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
ในที่ประชุมรับทราบภาพรวมแผนพัฒนาเมืองพัทยา 5 ปี พ.ศ.2566-2570 ภายใต้แนวคิด“เมืองแห่งโอกาส เศรษฐกิจสมดุล คุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับทุกคน” ซึ่งกำลังเข้าสู่ช่วงปลายแผน พร้อมหารือการจัดทำแผนพัฒนาเมืองฉบับใหม่ พ.ศ.2570-2575 เพื่อวางกรอบการพัฒนาเมืองในระยะต่อไป
ทั้งนี้นายปรเมศวร์ ได้นำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาพัทยาภายใต้“3 เป้าหมาย33 นโยบาย” มุ่งยกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคให้รองรับการขยายตัวของเมือง การส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การพัฒนาพัทยาให้เป็นเมืองแห่งกิจกรรม ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมีการหยิบยกโครงการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาหารือ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล การจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การพัฒนาด้านการศึกษา และการนำระบบDigital Twin มาใช้ในการบริหารจัดการและวางแผนเมือง เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่Smart City อย่างเป็นรูปธรรม
นายสนธยา กล่าวว่า การระดมความคิดเห็นจากคณะทำงานและผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายมิติ มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางและวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พร้อมผลักดันพัทยาสู่เป้าหมาย เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีคุณภาพชีวิตระดับสากลและเติบโตอย่างยั่งยืน