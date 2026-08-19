ราชบุรีเร่งกู้วิกฤต “ปลาดุกล้นตลาด” ราคาดิ่ง ไร้พ่อค้ารับซื้อ ดันแปลงใหญ่เพิ่มอำนาจต่อรอง-เปิดตลาดใหม่

ราชบุรี – ประมงจังหวัดราชบุรี จับมือพาณิชย์จังหวัด ลงพื้นที่ อ.โพธาราม รับฟังปัญหาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก หลังผลผลิตล้นตลาด ราคาตกต่ำ ขณะที่ผู้รับซื้อไม่เพียงพอ เตรียมผลักดันรวมกลุ่ม “แปลงใหญ่” วางแผนผลิตให้ตรงความต้องการตลาด เชื่อมโยงผู้ซื้อรายใหม่ ลดพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง หวังเพิ่มอำนาจต่อรองและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
วันนี้( 19 ส.ค.) นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นายธรณินทร์ บรรยงวรพินิจ พาณิชย์จังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เข้าพบ นายจรูญ ผลขำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 เพื่อรับฟังสถานการณ์และปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกในพื้นที่
ปัญหาสำคัญคือ ราคาปลาดุกปรับตัวลดลง ขณะที่ผู้รับซื้อมีไม่เพียงพอ ทำให้เกษตรกรบางรายไม่สามารถระบายผลผลิตออกจากบ่อได้ ต้องเลี้ยงปลาต่อและแบกรับต้นทุนค่าอาหารและการดูแลเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้และเสี่ยงขาดทุน
นายอำนาจ กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมบูรณาการแก้ไขปัญหาทั้งด้านการผลิตและการตลาด โดยส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกรวมกลุ่มจัดตั้ง “แปลงใหญ่” เพื่อร่วมกันวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ลดปัญหาผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก และเพิ่มประสิทธิภาพในการรวบรวมผลผลิตเพื่อจำหน่าย
ขณะเดียวกัน ยังเตรียมเชื่อมโยงเกษตรกรกับผู้รับซื้อและตลาดปลายทาง เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่าย ลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลาง พร้อมส่งเสริมการบริหารจัดการต้นทุนและควบคุมคุณภาพผลผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงมุ่งแก้ปัญหาแบบครบวงจร ตั้งแต่ “ต้นน้ำถึงปลายน้ำ” ไม่ใช่เพียงการแก้ปัญหาราคาตกต่ำเฉพาะหน้า แต่ต้องสร้างระบบให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่ม วางแผนการผลิต และมีตลาดรองรับที่ชัดเจน
นายอำนาจ กล่าวอีกว่า หากการรวมกลุ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จะช่วยเพิ่มอำนาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิต ลดต้นทุน เพิ่มช่องทางตลาด และสร้างโอกาสให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงมากขึ้น
โจทย์สำคัญหลังจากนี้จึงอยู่ที่ “รวมกลุ่มให้ได้–ผลิตให้ตรงตลาด–หาตลาดให้ชัด” เพื่อปลดล็อกปัญหาปลาดุกล้นตลาด และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก จ.ราชบุรี สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้อย่างยั่งยืน.