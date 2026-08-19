เพชรบุรีปราบ “ปลาหมอคางดำ” พลิกวิกฤตเป็นโอกาส นำทำอาหารเลี้ยงปลากะพง ลดต้นทุน-สร้างรายได้เกษตรกรบ้านแหลม

เพชรบุรี – จังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าแก้ปัญหาปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรม ระดมชาวบ้านลงแขกลงคลองกำจัด ก่อนนำมาใช้ประโยชน์ทั้งผลิตอาหารเลี้ยงปลากะพงขาว ทำน้ำหมักชีวภาพ และแปรรูปเพิ่มมูลค่า พร้อมสนับสนุนเกษตรกร 30 ราย เลี้ยงปลากะพง 30,000 ตัว หวังลดต้นทุนและสร้างรายได้ให้ชุมชน
วันนี้( 19 ส.ค.) นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ ณ ต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรเข้าร่วม
นายประจวบ เจี้ยงยี่ ประมงจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่อง โดยเน้น 3 มาตรการ ได้แก่ ควบคุมการแพร่ระบาด เร่งกำจัด และนำปลาหมอคางดำมาใช้ประโยชน์ให้เกิดมูลค่าสูงสุด
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรีจึงพัฒนาแนวทางนำปลาหมอคางดำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารเลี้ยง ปลากะพงขาว ซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจสำคัญของพื้นที่ เพื่อช่วยลดต้นทุนด้านอาหารและเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยง
พร้อมกันนี้ ได้ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลากะพงขาวแก่เกษตรกรจำนวน 30 ราย โดยสนับสนุนลูกพันธุ์ปลากะพงขาวรวม 30,000 ตัว หวังเพิ่มช่องทางสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่บ้านแหลม
ภายในกิจกรรมยังมีการลงแขกลงคลองกำจัดปลาหมอคางดำบริเวณคลอง D25 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม ก่อนนำปลาที่จับได้ส่งให้สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรี เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ รวมถึงสาธิตการผลิต EM Ball จำนวน 1,200 ก้อน เพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพน้ำและระบบนิเวศ ตลอดจนการสาธิตแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาหมอคางดำเพื่อเพิ่มมูลค่า
นางวันเพ็ญ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการ “เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส” ด้วยการนำสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับชุมชน ขณะเดียวกันยังช่วยลดผลกระทบต่อแหล่งน้ำและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างอาชีพและความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน.