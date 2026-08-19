รวบหนุ่มขอนแก่นเอฟซี “ป้าดา”บุกป่วนวัดกลางดึก จวกวัดพังไม่มีคนดูแลป้าดาพูดถูกทุกอย่าง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-รวบแล้วหนุ่มบุกป่วนวัดกลางดึก พบเป็นเอฟซี "ป้าดา" ขณะขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาป่วนวัดอีกรอบวันนี้หลังดื่มเหล้าย้อมใจก่อนออกจากบ้าน จวกวัดพัง ไม่มีคนดูแล แต่ขอชื่นชม "ป้าดา"คนจริง ทำถูกต้อง
วันนี้(19ส.ค.)ที่วัดป่าอดุลยาราม ชุมชนกังสดาล ถ.กับปพฤกษ์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น พ.ต.ท.มานิต เกตุบัวขาว สวป.(ชส.) สภ.เมืองขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองขอนแก่น ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในวัดป่าอดุลยาราม และได้ร่วมกันควบคุม นายบันดิษฐ์ สิมสา อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 115 ม.10 บ.โนนแต้ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขณะขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าเวฟสีเทาดำ ทะเบียน 3 กก- 7085 ขอนแก่น เข้ามาในวัดและต่อว่าคณะสงฆ์และลูกศิษย์วัดบริเวณหน้ากุฎิ พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ทั้งยังตะโกนว่า เป็นเอฟซีป้าดา และจะมาถามว่า คลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปที่เป็นคลิปหลวงพ่อร้องไห้นั้น หลวงพ่อเสแสร้งไม่จริงใจ ไม่เหมือนป้าดา
จากการสอบถามนายบันดิษฐ์ ทราบว่า ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านระยะทาง 12 กม.และก่อนจะมาได้ดื่มสุราก่อน จากนั้นก็ขี่รถมาที่วัด เพื่อมาแสดงตัวว่าตนเป็นเอฟซีป้าดา รักป้าดา ชอบป้าดา เวลาเห็นป้าดาออกทีวี ชอบมาก ป้าดาเป็นคนใส่แว่นตาแล้วสวย และพูดตรงๆด้วยจึงชอบ และถ้าป้าดามาขอนแก่น ได้เจอป้าดา จะบอกป้าดาว่าชอบป้าดามาก
เมื่อคืนที่ผ่านมา ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในวัด เพราะเห็นคลิปที่หลวงพ่อร้องไห้แล้วไม่ชอบ แต่ชอบที่ป้าดาพูดออกทีวีเรื่องรูต่างๆในวัด ตนคิดว่าป้าดาพูดความจริง จึงได้มาที่วัด อยากรู้ว่าใครถ่ายคลิปป้าดาและคลิปที่หลวงพ่อร้องไห้ แต่ไม่รู้ว่าในวัดมีวงจรปิด
ด้าน พ.ต.ท.มานิตย์ เกตุบัวขาว สวป.(ชส.) สภ.เมืองขอนแก่น กล่าวว่า จากพฤติการณ์เจ้าตัวยอมรับว่า เป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาภายในวัดในยามวิกาล เมื่อคืนที่ผ่านมาจริง เนื่องจาก ไม่พอใจวัดจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น จึงตัดสินใจขับรถจากบ้านพักที่อยู่ห่างจากวัดประมาณ 12 กม. ขับเข้ามาในวัดอีกครั้งเพื่อต่อว่าและกล่าวหาวัด และจากการตรวจค้นรถจักรยานยนต์ ที่ขับมาไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆ พบเพียงเอกสารเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ และกระเป๋าใส่อาหารไรเดอร์ ของบริษัทฯชื่อดังแห่งหนึ่ง