ทหารเกณฑ์ขโมยรถตำรวจจราจร ขี่หนีเกือบ 8 กม. ก่อนทิ้งรถเดินย้อนกลับเมืองตราด ถูกจับได้

ตราด - หนุ่มทหารเกณฑ์ขโมยรถจักรยานยนต์ตำรวจจราจร ขี่หนีออกนอกเมืองตราดเกือบ 8 กม. จอดทิ้งรถหน้าร้านชำ ก่อนเดินย้อนกลับเข้าเมือง พยายามโบกรถขอความช่วยเหลือ ตำรวจระดมกำลังไล่ล่า ก่อนรวบตัวได้ที่สามแยก อบต.วังกระแจะ เจ้าตัวยังปิดปากเงียบ
วันนี้( 19 ส.ค.) ตำรวจ สภ.เมืองตราด ระดมกำลังติดตามชายต้องสงสัยก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ตำรวจจราจร ซึ่งจอดอยู่บริเวณด้านหน้าสำนักงานจราจร สภ.เมืองตราด โดยมีอาสาสมัครกู้ภัยร่วมสนับสนุนการค้นหา
ต่อมาเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ตำรวจจราจร สีขาว ทะเบียนตราโล่ 98705 จอดทิ้งไว้บริเวณหน้าร้านขายของชำ ริมถนนสายไร่ป่า-ด่านชุมพล หมู่ 3 ต.เนินทราย อ.เมืองตราด ห่างจากจุดเกิดเหตุเกือบ 8 กิโลเมตร จึงกระจายกำลังติดตามตัวผู้ก่อเหตุ
กระทั่ง ร.ต.ท.สมโชค ทิพยศ หัวหน้าตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองตราด สามารถจับกุมตัวได้บริเวณสามแยก อบต.วังกระแจะ ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ พบเป็นชายสวมเสื้อสีเขียว ด้านหน้าเขียนชื่อ “สุรธัช พ.” และด้านหลังระบุ “กองทัพเรือ” เบื้องต้นผู้ต้องหาไม่ยอมพูดหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุของการก่อเหตุ ก่อนตำรวจควบคุมตัวไปชี้จุดที่นำรถไปจอดทิ้ง และนำตัวส่ง สภ.เมืองตราด ดำเนินคดีตามกฎหมาย
นายพิทักษ์ กิมศรี อายุ 52 ปี ชาวบ้านในพื้นที่ เปิดเผยว่า ขณะทำงานอยู่บริเวณจุดที่ผู้ต้องหานำรถมาจอด เห็นชายคนดังกล่าวขี่รถมาด้วยความเร็ว ก่อนจอดรถแล้วเดินย้อนกลับไปทางตัวเมือง ตอนแรกเข้าใจว่าอาจเป็นนักโทษหลบหนี จึงแจ้งกู้ภัยให้ช่วยตรวจสอบ แต่ภายหลังทราบว่าไม่มีเหตุนักโทษแหกคุก
ขณะที่ชาวบ้านหญิง อายุ 50 ปี ซึ่งมีกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้าน กล่าวว่า เห็นชายดังกล่าวขี่รถมาจอด จากนั้นรีบเดินหนีและพยายามโบกรถขอความช่วยเหลือ โดยรู้สึกสงสัยว่าเหตุใดจึงมีทหารขี่รถตำรวจมาในพื้นที่
ด้านนายสมยศ วิสุทธิแพทย์ อายุ 44 ปี เล่าว่า ขณะเดินทางมาร้านซ่อมรถ ผู้ต้องหาเดินเข้ามาขอให้ช่วยไปส่งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราด โดยอ้างว่าถูกหลอกให้มาทำงานเก็บผลไม้ในพื้นที่บ้านเนินทราย จึงอาสาไปส่งที่สามแยก อบต.วังกระแจะ ก่อนมาทราบภายหลังว่าเป็นผู้ต้องหาที่ขโมยรถตำรวจมา
ส่วน ส.ต.ท.นันทิพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองตราด เจ้าของรถ เปิดเผยว่า หลังเสร็จภารกิจได้กลับเข้ามาทำงานที่สำนักงานและจอดรถไว้ด้านหน้า โดยมีกุญแจคาอยู่ เนื่องจากเตรียมจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ต่อ แต่เมื่อกลับออกมาอีกครั้งพบว่ารถหายไป จึงสอบถามเพื่อนร่วมงาน ก่อนทราบภายหลังว่ารถถูกขโมยไป
ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป