รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่กาญจนบุรี ขับเคลื่อน “ห่างไกลโรค NCDs” เน้นป้องกันก่อนป่วย ดึงชุมชนร่วมดูแลสุขภาพ

กาญจนบุรี – รมว.สาธารณสุข ลงพื้นที่ห้วยกระเจา–เลาขวัญ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย “ห่างไกลโรค NCDs” ชูแนวทางสร้างนำซ่อม ป้องกันก่อนป่วย ดึงภาคีเครือข่ายร่วมคัดกรองกลุ่มเสี่ยง พร้อมส่งเสริมภูมิปัญญาและสมุนไพรท้องถิ่น ยกระดับสุขภาพประชาชนควบคู่เศรษฐกิจชุมชน
วันนี้(19 ส.ค.) นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดโครงการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานคลินิก NCDs และนวัตกรรมสมุนไพรท้องถิ่น ประจำปี 2569 โดยมี นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ให้การต้อนรับ ที่โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
นายแพทย์ศานต์ ศานติวรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจาฯ รายงานว่า โรงพยาบาลได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไปจนถึงการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในแนวทางสำคัญคือการนำภูมิปัญญาและทรัพยากรในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ โดยนำ มะนาว ซึ่งเป็นพืชที่หาได้ในท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นแนวทางและผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ การใช้สมุนไพรต้องคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัย ควบคู่กับการรักษาตามระบบบริการสุขภาพ
จากนั้น รมว.สาธารณสุข พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธแสดงผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลห้วยกระเจาฯ พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากบุคลากรและภาคีเครือข่าย ก่อนเดินทางไปที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ เพื่อพบปะผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่าย รับฟังข้อเสนอด้านการพัฒนาระบบสุขภาพให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
ต่อมา ที่โรงพยาบาลเลาขวัญ นายพัฒนาเป็นประธานเปิดโครงการ “ห่างไกลโรค NCDs ด้วยกลไกภาคีเครือข่าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี” ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเลาขวัญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้นำชุมชน และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักด้านสุขภาพและส่งเสริมให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง
แนวทางสำคัญ ได้แก่ การออกกำลังกาย การบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม การลดปัจจัยเสี่ยง การดูแลสุขภาพกายและจิตใจ รวมถึงการให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง โดยมีครอบครัว ชุมชน อปท. ผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมกันคัดกรอง เฝ้าระวัง ค้นหากลุ่มเสี่ยง และติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังมีการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและระบบส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่บริการที่เหมาะสม ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคัดกรอง การรักษา และการฟื้นฟู เพื่อช่วยลดความรุนแรงและภาวะแทรกซ้อนจากโรค NCDs
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นภายในอาคาร 33 ปี เยี่ยมชมอาคารผู้ป่วยมินิธัญลักษณ์ ตลอดจนติดตามระบบบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด และรับฟังผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลเลาขวัญ
การลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนแนวทาง “สร้างนำซ่อม” และ “ป้องกันก่อนป่วย” โดยมุ่งลดปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน พร้อมระดมพลังภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อนระบบสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนกาญจนบุรีมีสุขภาพดีและมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน.