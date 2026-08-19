แม่ร่ำไห้ร้องสื่อ! ลูกสาววัย 15 ถูกมอมเหล้าจนหมดสติ ถ่ายคลิปอนาจาร-ขู่รีดเงิน ตำรวจเรียก6เยาวชนชายที่ถูกกล่าวหาสอบแล้ว

อุดรธานี - แม่พาลูกสาววัย 15 ปี เข้าร้องต่อสื่อมวลชน หลังอ้างว่าถูกกลุ่มวัยรุ่นนักเรียนช่างกลชักชวนไปดื่มสุราที่หอพักแห่งหนึ่ง ก่อนถูกมอมเหล้าจนหมดสติ และถูกถ่ายคลิปในลักษณะไม่เหมาะสม ขณะที่กลุ่มผู้ก่อเหตุ ยังนำคลิปดังกล่าวไปใช้ข่มขู่และเรียกเงินจากผู้เสียหาย ล่าสุด ตำรวจเชิญตัวเยาวชนที่ถูกกล่าวหามาสอบปากคำแล้ว
น้องบิว (นามสมมุติ) อายุ 15 ปี ผู้เสียหาย เล่าว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 23.30 น. หลังจากเพื่อนผู้ชายที่รู้จักกันผ่านอินสตาแกรม ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนช่างกล ชักชวนให้ตนและเพื่อนผู้หญิงอีก 1 คน ไปนั่งดื่มสุราที่หอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.อุดรธานี เมื่อเดินทางไปถึง พบว่าภายในห้องมีผู้ชายรวม 6 คน และผู้หญิง 2 คน โดยตนไม่ได้รู้สึกผิดสังเกต เนื่องจากเข้าใจว่าชายคนดังกล่าวกำลังพูดคุยกับเพื่อนของตนในลักษณะคบหาดูใจกัน
ผู้เสียหายเล่าต่อว่า กลุ่มวัยรุ่นได้ชงเหล้าขาวให้ดื่ม หลังจากดื่มไปเพียง 3 แก้ว ก็เริ่มมีอาการมึนศีรษะ หน้ามืด และหมดสติไปบริเวณข้างตู้เย็น ก่อนจะมารู้สึกตัวอีกครั้งในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้น และพบว่าตนเองอยู่ในห้องพักของเพื่อนผู้ชายอีกคน โดยสวมใส่เพียงกางเกงชั้นในเท่านั้น ต่อมาจึงทราบจากเพื่อนที่มารับว่า ในช่วงกลางดึก เพื่อนผู้หญิงที่เดินทางไปด้วยกันได้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ เมื่อเดินทางไปถึงหอพัก กลุ่มวัยรุ่นได้เปิดประตูออกมา พร้อมโยนเสื้อผ้ามาให้ ก่อนจะปล่อยให้ตนนอนอยู่บริเวณหน้าหอพักในสภาพเกือบเปลือย
นอกจากนี้ ผู้เสียหายยังเปิดเผยอีกว่า เพื่อนผู้หญิงที่ไปด้วยกันได้รับคลิปวิดีโอจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นภาพขณะตนนอนหมดสติอยู่ภายในห้องน้ำ รวมทั้งยังมีภาพและคลิปในลักษณะไม่เหมาะสม ก่อนที่กลุ่มผู้ก่อเหตุจะนำคลิปดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการข่มขู่และเรียกเงิน โดยเริ่มต้นจากหลักร้อยบาท และเพิ่มจำนวนเงินขึ้นเรื่อย ๆ หากต้องการคลิปเพิ่มเติม
ด้วยความกังวลว่าคลิปดังกล่าวจะถูกเผยแพร่ ผู้เสียหายจึงตัดสินใจโอนเงินเพื่อขอรับคลิปมาเป็นหลักฐานจำนวน 1 คลิป ก่อนเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
ด้านแม่ของผู้เสียหาย เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ครอบครัวมีลูกด้วยกัน 3 คน โดยน้องบิวเป็นลูกสาวคนโต และเพิ่งทราบเรื่องทั้งหมดหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจโทรศัพท์มาแจ้ง พร้อมพาน้องไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
"ตอนเห็นคลิปยอมรับว่าตกใจมาก ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกตัวเอง เพราะที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ในข่าวเท่านั้น" แม่ของผู้เสียหายกล่าว
ขณะนี้ สภาพจิตใจของน้องบิวและครอบครัวยังคงอยู่ในภาวะเครียดและวิตกกังวล โดยเฉพาะความหวาดกลัวว่าคลิปจะถูกเผยแพร่ไปยังสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ครอบครัวยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุจนถึงที่สุด และจะไม่ยอมความอย่างเด็ดขาด
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.เมืองอุดรธานี ได้เชิญตัวเยาวชนชายที่ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นนักเรียนช่างของสถาบันการศึกษาชื่อดังแห่งหนึ่ง มาสอบปากคำแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสอบสวน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย