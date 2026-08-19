ทล.1256 ปัว-ภูคา-บ่อเกลือ เสียหายรุนแรงมาก ห้ามผ่านทุกกรณี ทม.น่าน เร่งอุดบิ๊กแบ็ครับน้ำเหนือ

น่าน - ฝนหนักเกือบทุกพื้นที่กว่า 200 มม.-ปัวทะลุ 300 มม.จนน้ำสาขาล้นทะลัก-ทล.1256 ปัว-อช.ภูคา-บ่อเกลือ เสาไฟล้มระเนระนาด ห้ามผ่านทุกกรณี..ด้านเทศบาลเมืองน่าน เร่งนำบิ๊กแบ็ค อุดรอยช่องโหว่ ป้องกันน้ำเข้าท่วม รพ.น่าน พร้อมเร่งแจ้งเตือนประชาชนเตรียมรับมือกับน้ำหลากจากปัว-ท่าวังผา หวั่นซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่ปี 49 กับ 67
นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า ช่วงการแจ้งเตือนระหว่างวันที่ 18 -21 สิงหาคม มีโอกาสเกิดน้ำท่วมตลอดเพราะร่องมรสุมพาดผ่าน ส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนสะสม เกือบทุกพื้นที่ มากกว่า 200 มม. และพื้นที่อำเภอปัว มากกว่า 300 มม. ส่งผลต่อปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆ
เพราะฉะนั้นการคาดการณ์ว่าระดับความสูงเท่าไหร่ ยังบอกไม่ได้ แต่เทียบกับระดับน้ำ ในปี 2549 นั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ ทางเทศบาลเมืองน่าน ได้เตรียมพร้อมทุกอย่าง ทั้งพยายามสูบน้ำออกอย่างเต็มกำลัง เพื่อหน่วงเวลาให้กับประชาชนได้มีโอกาสเก็บของหนีน้ำได้ทัน การปิดช่องโหว่ด้วยบิ๊กแบ็คและกระสอบทราย โดยเฉพาะบริเวณหลังชุมชนน้ำล้อม ป้องกันน้ำเข้าท่วม รพ.น่าน ด้วย
อย่างไรก็ตาม ต้องประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจาก N64 บ้านผาขวาง และปริมาณน้ำที่จุด N1 ซึ่งเทศบาลเมืองน่าน ได้ออกแจ้งประกาศเตือนฉบับที่ 1 ให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะชุมชนที่เคยประสบน้ำท่วมในปี 2549 และปี 2567 ให้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นไว้บนที่สูง เตรียมอาหารน้ำดื่ม ยารักษาโรค เตรียมย้ายยานพาหนะและเตรียมย้ายกลุ่มเปราะบางไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัย และเทศบาลเมืองน่านได้ตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้ว
ล่าสุดขณะนี้ เทศบาลเมืองน่าน เตรียมปิดเส้นทางสัญจร สะพานนครน่านพัฒนา (สะพาน รพ.น่าน) เวลา 16.00 น.เนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ได้ประกาศปิดใช้ เส้นทางหมายเลข 1256 ปัว - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ห้ามผ่านทุกกรณี และได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า เสาไฟฟ้าแรงสูงล้ม 15 ต้น-เอนเอียง 25 ต้น ส่งผลให้การจราจรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิง สภาพความเสียหายรุนแรงมาก จึงขอแจ้งให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว