พบผู้ประสบภัยดับสังเวยน้ำท่วมปัว-ท่าวังผา เพิ่มเป็น 2 ศพ เดือดร้อนกว่า 8,000 ครัวเรือน 16,000 ชีวิต

น่าน – เศร้าสลดพบผู้ประสบภัยดับสังเวยน้ำท่วมปัว-ท่าวังผา เพิ่มเป็น 2 ศพ..หนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง โดนกระแสน้ำซัดออกนอกบ้าน อีกรายกู้ภัยเจอเสียชีวิตกลางน้ำหลากท่าวังผา เดือดร้อนอย่างน้อย 7 ตำบล 60 หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือน กว่า 16,000 ชีวิต ล่าสุดน้ำท่วมปัวเริ่มลด แต่หลากลงท่าวังผาต่อ
วันนี้(19 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัว จ.น่าน ว่าขณะนี้ มีรายงานพื้นที่ได้รับผลกระทบ 7 ตำบล 60 หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือน ประชาชนกว่า 16,000 คน ได้รับความเดือดร้อน และมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว จำนวน 2 ราย
ผู้เสียชีวิตรายแรกเป็นผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ อาศัยอยู่กับแม่ ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน ถูกกระแสน้ำป่าไหลหลากพัดออกมาเสียชีวิตนอกตัวบ้าน และส่วนรายที่ 2 ได้รับแจ้งจาก มูลนิธิเพชรเกษม ซึ่งเข้าพื้นที่อพยพชาวบ้าน มีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชายอายุประมาณ 45–50 ปี บริเวณ หมู่ที่ 1 บ้านฝายมูล ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ทำให้ขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยแล้ว 2 ราย นอกจากนี้มีรายงานน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมด้วย
ซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัว ได้ลดระดับลงแล้ว แต่มวลน้ำทั้งหมดกำลังไหลลงยังพื้นที่อำเภอท่าวังผา และชุมชนพื้นที่เสี่ยงติดริมแม่น้ำน่าน และลำน้ำสาขา จะได้รับผลกระทบน้ำท่วมฉับพลัน
โดยมีรายงานเตือนภัยวิกฤตระดับสีแดง ที่บ้านเชียงยืน ต.ยม และ บ้านนาเตา ต.ริม อ.ท่าวังผา ปริมาณน้ำแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีรายงานว่า ช่วงถนนวรนครสายล่างตลาดท่าวังผา รถไม่สามารถผ่านได้แล้ว และดำเนินการอพยพผู้ป่วยผู้ติดอยู่ในบ้านกลุ่มเปราะบางบ้านฝายมูล 4 ราย ออกจากพื้นที่วิกฤต