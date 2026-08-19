กมธ.ศาสนาฯ ลงพื้นที่ขอนแก่น คลี่ปมที่ดินวัดป่าอดุลยาราม ตำรวจเตรียมออกหมายเรียกคนปิดทางเข้า-ออก

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-กมธ.ศาสนาฯ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาดินวัดป่าอดุลยารามและคดีปิดทางเข้าออก รับฟังข้อมูลจากฝ่ายสงฆ์ ที่ดิน ตำรวจ และสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ขณะที่เจ้าอาวาสมอบทนายและไวยาวัจกรชี้แจงแทนเพราะต้องฟอกไต ด้านคดีตำรวจรู้ตัวผู้เกี่ยวข้องปิดทางวัดแล้ว เตรียมออกหมายเรียกภายใน 27 สิงหาคมนี้
วันนี้ (19 ส.ค.) ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามปัญหาที่ดินวัดป่าอดุลยาราม หลังเรื่องดังกล่าวปรากฏเป็นกระแสข่าว โดยหารือและรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายที่ดิน ตำรวจ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
การรับฟังข้อมูลครั้งนี้ พระครูอดุลสารนิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยาราม ไม่สามารถเดินทางมาให้ข้อมูลด้วยตนเอง เนื่องจากต้องเข้ารับการฟอกไต มอบหมายให้ทนายความและไวยาวัจกรวัดเข้าชี้แจงแทน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการในประเด็นที่อยู่ในความสนใจ โดยเฉพาะการดำเนินคดีกรณีปิดทางเข้าออกวัด ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยทราบตัวผู้เกี่ยวข้องแล้ว และเตรียมออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่ 27 สิงหาคมนี้
นอกจากนี้ ยังมีการชี้แจงถึงขั้นตอนการโอนโฉนดที่ดินให้เป็นของวัด ส่วนประเด็นการแอบอ้างเบื้องสูง รวมถึงกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่วัดป่าอดุลยาราม ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้อง ก่อนรวบรวมข้อเท็จจริงกลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะประเด็นโฉนดที่ดินของวัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้และหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย
คณะกรรมาธิการเตรียมนำข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่การพิจารณาโดยเร็ว พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและศาสนสมบัติแก่พระสงฆ์และวัดต่างๆ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต