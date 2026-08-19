(คลิป)สลด!กู้ภัยพบเหยื่อน้ำป่าทะลักท่วมปัว-ท่าวังผา เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

น่าน – เศร้าสลดสังเวยน้ำป่าหลากท่วมปัว-ท่าวังผา แล้ว 1 ศพ..กู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษม เผยพบร่างจมดับกลางน้ำท่วมท่าวังผา
เมื่อเวลาประมาณ 14.45 น.วันนี้ (19 ส.ค.) ทีมตอบโต้ภัยพิบัติ มูลนิธิเพชรเกษม ซึ่งได้นำอาสากู้ภัยเช้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใหญ่พื้นที่ อ.ท่าวังผา จ.น่าน รายงานว่าระหว่างเข้าพื้นที่อพยพชาวบ้านจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังพื้นที่สูงที่ปลอดภัย พบร่างผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นเพศชาย อายุประมาณ 45–50 ปี จมน้ำอยู่บริเวณหมู่บ้านฝายมูล หมู่ 1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา อาสากู้ภัยจึงได้เคลื่อนย้ายร่างเพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
ขณะที่สภาพพื้นที่พบว่าน้ำได้เข้าท่วมไปทั่วบริเวณและไหลแรงระดับความลึกเท่าเอวผู้ใหญ่ ซึ่งทีมตอบโต้ภัยพิบัติจาก มูลนิธิเพชรเกษม เข้าพื้นที่ช่วยเหลือและอพยพพี่น้องประชาชน บริเวณ หน้าวัดฝายมูล อ.ท่าวังผา จ.น่าน ท่ามกลางสถานการณ์น้ำที่ไหลเชี่ยวและเพิ่มระดับอย่างรวดเร็ว
การทำงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเร่งรีบ ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจาก กระแสน้ำแรงและระดับน้ำมาไว เจ้าหน้าที่เร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและพาออกมายังจุดที่ปลอดภัย
ขณะที่มูลนิธิเพชรเกษมสำนักงานใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศว่าจะนำอาสากู้ภัยพร้อมเครื่องมืออุปกรณ์เดินทางไปช่วยเหลือชาว อ.ปัว จ.น่าน ต่อโดยจะออกเดินทางในเวลา 20.00 น.วันที่ 19 ส.ค.นี้
ด่านวิทยุจราจรเพื่อชุมชนเชียงใหม่ รายงานว่าทางกองบัญชการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สั่งการให้ บก.ตชด.ภาค 3 นำกำลังพลเข้าเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเหตุน้ำท่วม อ.ปัว อ.ภูเพียง และ อ.สันติสุข จ.น่าน พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ขณะที่ทาง ร้อย ตชด.325 ร่วมกับท้องถิ่นเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ติดอยู่ในอาคารพื้นที่ ต.สถาน อ.ปัว ออกมาไดอย่างปลอดภัยหลายรายแล้ว.