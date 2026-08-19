“ปราจีนเข้มแข็ง” ไม่เชื่อแค่คำพูด"สุชาติ" จี้ “อนุทิน” ออกเอกสารยกเลิกขยาย EEC ปักหลักรอคำตอบ

ปราจีนบุรี – เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งออกแถลงการณ์ ยืนยันเดินหน้าคัดค้านการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรี เป็นวันที่ 3 พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี ออกเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรยืนยันการยุติการขยายพื้นที่ เท่านั้น
จากกรณีที่เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งและประชาชนในพื้นที่ ประกาศชุมนุมคัดค้านการขยาย EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2569 พร้อมเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งยกเลิกการขยายพื้นที่อย่างชัดเจน
บ่ายวันนี้( 19 ส.ค.) เครือข่ายปราจีนเข้มแข็ง ได้อ่านแถลงการณ์ ว่า เมื่อวันที่ 18 ส.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเรียกร้องของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็ง รวมถึงติดตามปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ นายสุชาติ กล่าวว่า รัฐบาลรับฟังข้อกังวลของประชาชน โดยเฉพาะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรน้ำ ป่าไม้ พื้นที่เกษตร สิทธิชุมชน และวิถีชีวิต พร้อมระบุว่า นายกรัฐมนตรีได้ยกเลิกการขยาย EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว
อย่างไรก็ตาม เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งระบุว่า ยังไม่ขอรับรองคำกล่าว ดังกล่าวจนกว่าจะได้รับ เอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล โดยชี้แจงว่า สถานะของการขยายพื้นที่ EEC มายังปราจีนบุรีนั้น ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแล้ว ซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และบอร์ดมีมติเห็นชอบในหลักการ พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติม ก่อนนำกลับเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดอีกครั้ง และจึงจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เครือข่ายปราจีนเข้มแข็ง ยังได้ชี้แจงกรณีที่นายอำนาจ วิลาวัลย์ สส.ปราจีนบุรี เขต 1 ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า เมื่อเรื่องยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาของ ครม. นายกรัฐมนตรีจะลงนามยกเลิกอะไร โดยกลุ่มเห็นว่า นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานบอร์ด EEC สามารถมีมติยุติการดำเนินการในขั้นตอนดังกล่าวได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้เรื่องเข้าสู่ ครม.
เครือข่ายปราจีนเข้มแข็งจึงประกาศยืนยันว่าจะยังคงปักหลักชุมนุมต่อไป จนกว่าจะได้รับเอกสารลงนามอย่างเป็นทางการจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อยืนยันการยุติการขยายพื้นที่ EEC มายังจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมย้ำว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ได้ต้องการเพียงคำยืนยันด้วยวาจา แต่ต้องการ “คำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษร” เพื่อสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่
ด้านตัวแทนเครือข่ายปราจีนเข้มแข็ง กล่าวภายหลังอ่านแถลงการณ์ว่า กลุ่มเครือข่าวปราจีนเข็มแข็ง จะปักหลักรอคำตอบจากนายกรัฐมนตรีภายในเร็ววันนี้ และหากยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน จะยังคงอยู่ในพื้นที่และเดินหน้าติดตามเรื่องต่อไป
ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญของข้อพิพาทอยู่ที่ “สถานะทางกฎหมายและขั้นตอนของการขยาย EEC” ว่าการระบุว่านายกรัฐมนตรี “ยกเลิกแล้ว” มีผลในระดับใด และต้องมีเอกสารหรือมติจากหน่วยงานใดเพื่อยืนยันอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นสิ่งที่เครือข่ายฯ ต้องการคำตอบจากรัฐบาล