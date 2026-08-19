(คลิป)ยับเยินทั้งปัว-ท่าวังผา ระดับน้ำท่วมยังไม่พ้นวิกฤต “เมืองน่าน”จุดเสี่ยงเก็บของด่วน ก่อนจมบาดาลซ้ำรอยปี 49 กับ 67

น่าน – ทหาร มทบ.38-กรมทหารพรานที่ 32 ระมดมพลช่วยเหยื่อน้ำท่วมปัว-ท่าวังผา หลังโดนน้ำหลากท่วมยับเยิน และยังไม่พ้นวิกฤต ขณะที่เทศบาลเมืองน่าน เตือนชาวบ้านพื้นที่เสียงรีบย้ายของขึ้นที่สูง-ย้ายกลุ่มเปราะบ้างอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยด่วน ก่อนจมบาดาลซ้ำรอยปี 49 กับ 67 เผยน้ำยาว-น้ำว้า เพิ่มระดับแล้ว
วันนี้ (19 ส.ค.) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบก (มทบ.) ที่ 38 จ.น่าน ได้จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัย และจิตอาสาภัยพิบัติ กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 ลงพื้นที่ อ.ปัว และ อ.ท่าวังผา จ.น่าน หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำป่าหลากทะลักขแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเอ่อล้นตลิ่งและไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
โดยกำลังทหารได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบ้านเฮี้ย ต.ศิลาแลง อ.ปัว รวมทั้งยังคงจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะทุเลาลง
ด้าน พ.อ. ปิยะพงษ์ พรดา ผบ.กรม ทพ.32 ได้สั่งการให้ ชป.บรรเทาสาธารณะภัย กรม ทพ.32 ออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยเจ้าหน้าที่ใช้เชือกช่วยชักดึงผู้ที่ฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวไปยังที่สูงรวมทั้งใช้เสื้อชูชีพในการช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากอันตรายได้หลายจุดด้วย
ด้านพื้นที่ อ.เมืองน่าน ซึ่งจะรับน้ำจากแม่น้ำน่านที่เพิ่มสูงขึ้น ทางเทศบาลเมืองน่านได้มีประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 1 ในวันเดียวกันระบุว่าได้มีฝนตกหนักมากกว่า 200 มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ทำให้ลำน้ำยาว ลำน้ำว้า มีปริมาณสูงขึ้น จึงขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี 2549 และปี 2567 เก็บข้าวของไว้บนที่สูงและเตรียมย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยรวมทั้งพากลุ่มเปราะบางไปอยู่ในที่ปลอดภัยด้วย
ด้านห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัย น้ำท่วมฉับพลัน-น้ำป่าไหลหลาก กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา (กวพ.) กรมทรัพยากรน้ำ (ทน.) แจ้งว่าในเวลา 12.58 น.วันนี้ ปริมาณฝนในบางพื้นที่ได้ลดลงที่บ้านและ ต.ควร อ.ปง มีปริมาณฝนสะสมวัดได้ 83 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตามที่บ้านนาหนุน ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา ปริมาณน้ำยังสูง ระดับน้ำลึกกว่า 5 ซึ่งยังเท่ากับระดับวิกฤติอยู่