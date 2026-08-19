สั่งหยุดผลิตแล้ว! สสจ.โคราชแจงปมนมโรงเรียนพบเชื้อ Bacillus cereus เกินมาตรฐาน 34 เท่า พร้อมเร่งสอบหาสาเหตุ-เอาผิดตามกม.

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา– สสจ.นครราชสีมา ออกแถลงแจงกรณีผลตรวจวิเคราะห์นมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์หรือนมถุง จากสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด พบเชื้อ Bacillus cereus สูง 3,400 CFU/ml เกินกว่าค่ามาตรฐานกำหนดถึง 34 เท่า เผยสั่งหยุดผลิตแล้ว พร้อมให้เร่งตรวจสอบหาสาเหตุการปนเปื้อนทุกขั้นตอนและปรับปรุงกระบวนการผลิต ล่าสุดรอผลตรวจซ้ำใน14- 20 วัน พร้อมเอาผิดตามกม. โทษปรับ 5 หมื่น
วันนี้ ( 19 ส.ค.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีมีการเผยแพร่ข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับนมโรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ (นมถุง) ในจ.นครราชสีมา พบเชื้อ Bacillus cereus สูงเกินค่ามาตรฐาน นั้น ล่าสุด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมาออกแถลงการณ์รายงานข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2566 จนถึงปัจจุบัน สถานที่ผลิตนมโรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดได้รับการตรวจประเมินมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ปีละ 2 ครั้ง รวมทั้งมีการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกเดือน
สำหรับปีงบประมาณ 2569 จังหวัดนครราชสีมามีสถานที่ผลิตนมโรงเรียน 6 แห่ง แบ่งเป็นพื้นที่อำเภอปากช่อง 5 แห่ง และอำเภอด่านขุนทด 1 แห่ง โดยสถานที่ผลิตทุกแห่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านสถานที่ผลิตของกระทรวงสาธารณสุข
ผลการตรวจเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนจนถึงเดือนมิถุนายน 2569 มีการเก็บตัวอย่างตรวจรวม 55 ตัวอย่าง แบ่งเป็นนมยูเอชที หรือนมกล่อง 27 ตัวอย่าง ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยทุกตัวอย่าง ส่วนนมพาสเจอร์ไรส์ หรือนมถุง ตรวจ 28 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ 27 ตัวอย่าง และพบ 1 ตัวอย่างมีเชื้อจุลินทรีย์เกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นกรณีที่มีการเผยแพร่เป็นข่าว
ลำดับเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตนมโรงเรียนตามแผนเฝ้าระวังประจำปี ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2569 ณ สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด พร้อมเก็บตัวอย่างนมส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ ล็อตผลิตวันที่ 27 มิถุนายน 2569 หมดอายุวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 และ นมยูเอชที ล็อตผลิตวันที่ 6 มิถุนายน 2569 หมดอายุวันที่ 7 เมษายน 2570
ต่อมา วันที่ 31 กรกฎาคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้รับผลตรวจ พบว่านมพาสเจอร์ไรส์มีเชื้อ Bacillus cereus จำนวน 3,400 CFU/ml จากค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่เกิน 100 CFU/ml ซึ่งปริมาณเชื้อที่ตรวจพบเกินค่ามาตรฐาน แต่ไม่ถึงระดับที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ หรือ intertive dose ของเชื้อ Bacillus cereus คือ 100,000 CFU/ml ขณะที่ นมยูเอชที ผลตรวจวิเคราะห์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทันทีที่ทราบผล เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหารได้ประสานสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ให้ งดผลิตอาหารเป็นการชั่วคราว และให้ดำเนินการทวนสอบหาสาเหตุของการปนเปื้อน ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บ ตลอดจนการขนส่งไปยังโรงเรียน พร้อมจัดทำรายงานการแก้ไขปรับปรุง
จากนั้นวันที่ 3 สิงหาคม 2569 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้มีหนังสือแจ้งงดผลิตอาหารอย่างเป็นทางการ โดยสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด รับทราบและเร่งดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต
วันที่ 4 สิงหาคม 2569 สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด แจ้งขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรส์ซ้ำ เพื่อยืนยันคุณภาพและความปลอดภัย
กระทั่งวันที่ 5 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสถานที่ผลิตและเก็บตัวอย่างนมพาสเจอร์ไรส์ซ้ำ ส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา โดยขณะนี้สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ยังหยุดการผลิตนมโรงเรียนชนิดพาสเจอร์ไรส์ และอยู่ระหว่างรอผลตรวจตัวอย่างซ้ำ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 14–20 วัน ก่อนนำผลมาประกอบการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ สหกรณ์โคนมปากช่องได้สอบถามหน่วยงานจัดซื้อนมโรงเรียนที่รับผลิตภัณฑ์ไปกระจายยังโรงเรียนต่าง ๆ เบื้องต้นยังไม่ได้รับแจ้งว่าพบความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์นมที่พบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์เกินค่ามาตรฐาน เข้าข่ายเป็นอาหารผิดมาตรฐานตามมาตรา 28 และการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรา 25 (3) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษตามมาตรา 60 คือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมายืนยันว่า จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ผลิตต่อไป พร้อมติดตามผลตรวจตัวอย่างซ้ำและประเมินมาตรการแก้ไข เพื่อให้มั่นใจว่านมโรงเรียนที่นำกลับมาผลิตและแจกจ่ายจะมีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน