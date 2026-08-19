ตม.หนองคาย รวบแก๊งสแกมเมอร์จีน หนีข้ามโขงซุกรีสอร์ทไทย หวังจะไปต่อเมียนมาร์

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย บุกจับแก๊งสแกมเมอร์จีน พร้อมคนนำพาชาวไทย เปิดรีสอร์ทพักค้างคืนในอ.เมืองหนองคาย หลังเพื่อนร่วมแก๊งถูกรวบก่อนหน้านี้ คาดแตกหนีจากฐานลาว ล่องเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้าไทย ปลายทางให้ไทยพาไปเมียนมาร์
วันนี้ (19 ส.ค.) พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย พร้อมด้วยพ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย, ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย และ ตชด. ร่วมกันบุกค้นรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.เมืองหมี อ.เมืองหนองคาย หลังสืบทราบว่ามีเครือข่ายแสกมเมอร์ต่างชาติเปิดห้องพัก เมื่อไปถึงหน้าห้องพัก มีรถยนต์กระบะ โตโยต้า รีโว 4 ประตู ทะเบียน 7ขพ 3058 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ด้านหน้า
ตรวจค้นภายในห้องพบชายชาวจีน 4 คน อายุระหว่าง 24-36 ปี และมีนายกนธ์ อายุ 49 ปี ชาวสกลนคร เป็นคนนำพาเข้าพัก เจ้าหน้าที่พบกระเป๋าเป้ 4 ใบ ภายในมีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 2 เครื่อง, อุปกรณ์ประกอบ, โทรศัพท์มือถือ 9 เครื่อง, ธนบัตรสกุลเรียล, เงินกีบ และเงินบาทอีกจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบป้ายทะเบียนรถยนต์อีก 1 แผ่น คาดว่าจะเตรียมไว้สวมตบตาเจ้าหน้าที่
พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย เปิดเผยว่าหลังจากเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (18 ส.ค.) เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหนองคายได้สกัดจับชายชาวจีน 4 คน พร้อมคนนำพาชาวไทย ที่บริเวณสี่แยกหนองสองห้อง อ.เมืองหนองคาย ซึ่งตรวจสอบเชื่อมโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ มีการลักลอบนั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงมาจากประเทศเพื่อนบ้านมาขึ้นฝั่งในพื้นที่ อ.โพนพิสัย
งานการข่าวรับแจ้งว่ามีชายจีน 8 คน ช่วงแรกจับได้ 4 คน และจากการสืบสวนทราบว่าที่เหลืออีก 4 คน มีคนนำพาชาวไทยพาหลบหนี จนกระทั่งสืบทราบแน่ชัดว่ามีการเช่าห้องพักในรีสอร์ทแห่งหนี้ ตั้งแต่ช่วง 19.00 น. จึงได้เฝ้าติดตาม และเข้าจู่โจมจับกุมในเช้าวันนี้ (19 ส.ค.)
ทั้งนี้จากการสอบสวนผ่านล่ามชาวจีน ทราบว่าทั้ง 8 คน ได้เดินทางไปที่ประเทศลาว เมื่อประมาณ 4 เดือนที่ผ่านมา โดยนั่งรถยนต์ลักลอบเข้าประเทศลาวผ่านชายแดนจีน-ลาว จากนั้นมารับจ้างทำงานก่อสร้างแต่ไม่ได้เงินเดือนจากนายจ้าง ก่อนเกิดเหตุมีชาวจีนมาว่าจ้างให้นำกระเป๋าที่มีคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก และโทรศัพท์มือถือข้ามมาฝั่งไทย อ้างว่าจะให้ค่าจ้าง 10,000 หยวน จึงตอบตกลง โดยจะมีคนมารอรับ และจะมีคนคอยติดต่อให้ทราบจุดหมายภายหลัง
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายกนธ์ ให้การว่ามีชาวม้งติดต่อให้มารับคนจีนทั้ง 4 คน ที่ริมแม่น้ำโขง จ.หนองคาย แล้วพาไปส่งที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ค่าจ้างคนละ 8,000 บาท เมื่อไปถึงแล้วจะมีคนนำพาชาวจีนกลุ่มนี้ไปประเทศเมียนมาร์ เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา ช่วยเหลือซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายให้พ้นจากการถูกจับกุม
ส่วนชาวจีนทั้งหมดถูกแจ้งข้อหา ร่วมกันลักลอบนำสิ่งของเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร และเป็นคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต จากนั้นคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองหนองคาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป