สุดระทึก! รถบรรทุกถังแก๊สพลิกคว่ำไฟลุกท่วมกลางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง

เชียงใหม่-สุดระทึก!รถบรรทุกถังแก๊สเต็มคันพลิกคว่ำระเบิดไฟลุกท่วมกลางถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง โชคดีไร้คนบาดเจ็บเสียชีวิต คาดสาเหตุถนนลื่น จนท.เร่งเคลียร์จราจรติดขัดหนัก
วันนี้(19ส.ค.69)รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อเวลา 11.00 น. เกิดเหตุรถบรรทุก 6 ล้อ ซึ่งบรรทุกแก๊สหุงต้ม พลิกคว่ำและเกิดเพลิงไหม้ ถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่–ลำปาง ช่วงพื้นที่ อำเภอสารภี จ.เชียงใหม่ โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในที่สุด เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ คาดว่าคนขับสามารถหนีออกจากรถได้ทัน ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่ รวมถึงตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป เบื้องต้นสาเหตุคาดมาจากฝนตกถนนลื่น
ข่าวคืบหน้าเมื่อเวลา 12.30 น วันที่ 19 ส.ค.69 พล.ต.ต.ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากทาง ผู้กำกับ สภ สารภี เชียงใหม่ แล้ว หลังจากควบคุมเพลิงไว้ได้ ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ส่วนสาเหตุกำลังสอบปากคำคนขับรถบรรทุกแก๊ส เบื้องต้นมาจากถนนลื่นทำให้รถเสียหฃักพลิกคว่ำ ทางตำรวจ สภ.สารภี ได้เคลียร์เส้นทางการจราจรแล้ว รถสามารถผ่านได้ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ.