(คลิป)บุกค้นวัดใน อ.บรบือ พระฉี่ม่วง 2 ราย แม่ร้องไห้ถาม..ผ้าเหลืองไม่ช่วยอะไรเลยหรอ

มหาสารคาม-ปกครองจังหวัดมหาสารคามบุกค้นวัดจับพระตรวจฉี่เจอสีม่วง 2 ราย ขณะกำลังจับไปสึกก่อนส่งตัวเข้าบำบัด แม่ของพระรูปหนึ่งได้เข้าไปคุยไปถามลูกชายว่า “แม่หัวอกจะระเบิดแล้ว ธรรมมะไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยเหรอลูก ผ้าเหลืองไม่มีความหมายเลยหรอลูก”
ที่จังหวัดมหาสารคาม ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.โนนแดง อ.บรบือ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่า มีพระมั่วสุมเสพยาเสพติดภายในวัด
จากการลงพื้นที่พบพระสงฆ์จำพรรษา 3 รูป โดยจากการตรวจปัสสาวะ พบพระภิกษุ 2 รูป ผลการตรวจปัสสาวะเป็นบวก มีสารเสพติดในร่างกาย
คือพระวิทยา อายุ39 ปี และพระภูวดล อายุ31ปี โดยพระวิทยาบวชมาแล้ว 13 พรรษา ส่วนพระภูวดล บวชมาได้ 2 พรรษา
ทั้งนี้ ระหว่างนำตัวไปดำเนินการลาสิกขา แม่ของพระรูปหนึ่งได้เข้ามาดูพระลูกชาย พร้อมกับพูดว่า ”ผ้าเหลืองไม่ช่วยห่อตัวห่อใจเลยหรอ ทำไมทำแบบนี้ ให้แม่ถามหน่อย คนเป็นแม่หัวอกจะระเบิดแล้ว ธรรมมะไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยเหรอลูก ผ้าเหลืองไม่มีความหมายเลยหรอลูก ผ้าเหลืองไม่ได้ผูกมัดจิตใจไว้เลย
"เมื่อก่อนลูกไม่เคยเป็นแบบนี้ พอบวชเป็นพระ คอยสอนธรรมะแม่ แต่พอถึงคราวตัวเอง ทำไมไม่สอนใจตัวเองบ้าง” แม่พูดไปก็ร้องไห้ไป
ภายหลังจากลาสิกขาเสร็จ เจ้าหน้าที่ก็จะได้นำนายวิทยา และนายภูวดล เข้าสู่กระบวนการบำบัดตามแนวทางของทางอำเภอต่อไป