น้ำโขงเริ่มลด!เร่งล้างโคลนคืนพื้นที่ลานพญานาคให้นักท่องเที่ยว ผู้ค้าได้ทำมาหากิน

นครพนม-น้ำโขงนครพนมลดต่อเนื่อง ล่าสุดระดับน้ำแตะ 11.19 เมตรจากขอบตลิ่ง ต่ำกว่าระดับวิกฤต 81 ซม. เทศบาลระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งล้างโคลนคืนลานพญาศรีสัตตนาคราชให้นักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามลุ่มน้ำสงครามน้ำยังท่วมสูง เร่งระบายน้ำ พร้อมส่งหญ้า 20 ตันช่วยกู้ชีพวัว-ควาย 1,361 ตัว
วันนี้(19 ส.ค.)สถานการณ์น้ำจังหวัดนครพนมเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในพื้นที่ริมแม่น้ำโขง หลังระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง ล่าสุดเช้าวันนี้อยู่ที่ระดับ 11.19 เมตร ลดลง 20 เซนติเมตรจากวันก่อน และต่ำกว่าระดับวิกฤต 12 เมตร อยู่ 81 เซนติเมตร ขณะที่เทศบาลเมืองนครพนมระดมกำลังฉีดล้างโคลนใต้ลานพญาศรีสัตตนาคราชคืนพื้นที่ท่องเที่ยว แต่พื้นที่ลุ่มน้ำสงครามยังต้องเร่งระบายน้ำ พร้อมส่งหญ้าอาหารสัตว์ 20 ตันช่วยเกษตรกร 117 ราย ดูแลปศุสัตว์กว่า 1,361 ตัว
โขงลดแล้ว เทศบาลลุยฟื้นฟูพื้นที่ท่องเที่ยว
ภาพการฟื้นตัวชัดเจนบริเวณใต้ลานพญาศรีสัตตนาคราช แหล่งท่องเที่ยวสำคัญริมโขงที่ก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วม ล่าสุดน้ำลดจนเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ได้แล้ว นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม สั่งการเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถฉีดน้ำและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดคราบดินโคลนที่ตกค้าง เพื่อให้พื้นที่กลับมาเป็นระเบียบ ปลอดภัย และพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกครั้ง
น้ำในระบบยังสูง 103% ฝนยังเติม
อย่างไรก็ตาม แม้ระดับน้ำโขงจะลดลง แต่ข้อมูลจากโครงการชลประทานนครพนม สำนักงานชลประทานที่ 7 ณ เวลา 06.00 น. ระบุว่า อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและเล็ก 20 แห่ง มีน้ำรวม 46.46 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 82.05% ของความจุ ขณะที่ประตูระบายน้ำ 12 แห่ง มีน้ำรวม 115.67 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 114.98% เมื่อรวมแหล่งน้ำในความรับผิดชอบมีปริมาณ 162.13 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือ 103.12% ของความจุ ยังสูงเกินศักยภาพกักเก็บ
ขณะที่อำเภอเมืองนครพนมตรวจวัดฝนเพิ่มได้อีก 30.40 มิลลิเมตร สะสม 2,413.40 มิลลิเมตร หรือ 109.48% ของค่าเฉลี่ย ทำให้การระบายน้ำออกจากพื้นที่ชั้นในยังเป็นภารกิจเร่งด่วน
ทางด้าน พื้นที่ลุ่มน้ำสงครามยังน่าห่วง ได้เร่งผลักดันน้ำพื้นที่อำเภอศรีสงครามและพื้นที่เชื่อมต่อยังมีมวลน้ำค้างอยู่ในชุมชนและพื้นที่การเกษตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารประตูระบายน้ำและทางน้ำเพื่อเร่งผลักน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่สภาพน้ำปลายทางจะเอื้อ พร้อมติดตามพื้นที่ลุ่มต่ำและชุมชนที่ถูกน้ำท่วมต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือระหว่างรอน้ำลด
หญ้า 20 ตันถึงมือเกษตรกร ช่วยปศุสัตว์กว่า 1,361 ตัว
หลังน้ำท่วมทำให้แหล่งหญ้าธรรมชาติเสียหาย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมร่วมกับจิตอาสา 904 ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอศรีสงครามและอำเภอนาหว้า ระหว่างวันที่ 15–18 สิงหาคม ส่งมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานและหญ้าแห้งรวม 20,000 กิโลกรัม ช่วยเหลือเกษตรกร 117 ราย ครอบคลุมโค กระบือ และสัตว์เลี้ยงรวม 1,361 ตัว พร้อมเวชภัณฑ์ ไข่ไก่ และถุงยังชีพ
สำหรับพื้นที่อำเภอศรีสงคราม มอบหญ้าแห้ง 7,000 กิโลกรัม และเสริมอีก 5,000 กิโลกรัม พร้อมเวชภัณฑ์ ส่วนอำเภอนาหว้า มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน 8,000 กิโลกรัม พร้อมไข่ไก่ 200 ฟอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ขณะนี้จังหวัดนครพนมกำลังเผชิญสองภาพพร้อมกัน คือ พื้นที่ริมโขงน้ำลดและเริ่มฟื้นฟู กับพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามที่ยังต้องเร่งระบายน้ำ ภารกิจจากนี้จึงไม่ใช่เพียงเฝ้าดูว่าน้ำโขงสูงกี่เมตร แต่คือการเร่งคืนพื้นที่ทำมาหากิน ฟื้นฟูอาชีพ และดูแลทั้งคนและสัตว์เลี้ยงหลังน้ำลดอย่างเป็นระบบ