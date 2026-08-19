ชาวบ้านผวา! มือมืดขนกากสารเคมี-เศษใยแก้วทิ้งริม “สระมรกต” บ้านฉาง ก่อนหายเกลี้ยงปริศนา

ระยอง – ชาวบ้านบ้านฉางผวา พบกองกากอุตสาหกรรมและเศษใยแก้วต้องสงสัยถูกนำมาแอบทิ้งริม “สระมรกต” แหล่งน้ำธรรมชาติ ต.พลา หวั่นสารปนเปื้อนไหลลงแหล่งน้ำ ด้านเทศบาลลงพื้นที่เก็บหลักฐาน เตรียมดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าของที่ดิน แต่ล่าสุดกากทั้งหมดกลับหายเกลี้ยง คาดถูกลักลอบขนย้ายหนี เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้เกี่ยวข้อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในพื้นที่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ต่างเกิดความกังวล หลังพบกองขยะและกากอุตสาหกรรมต้องสงสัย โดยเฉพาะ เศษใยแก้วและเศษวัสดุจากโรงงาน ถูกนำมาทิ้งเป็นกองขนาดใหญ่บริเวณริม สระมรกต ต.พลา อ.บ้านฉาง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่
ชาวบ้านเกรงว่ากากวัสดุดังกล่าวอาจมีสารเคมีหรือสิ่งปนเปื้อนตกค้าง หากเกิดฝนตกและมีน้ำชะล้าง อาจไหลลงสู่สระมรกตและส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ รวมถึงสิ่งแวดล้อมและประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่โดยรอบ จึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและหาตัวผู้กระทำผิด
ด้าน จ่าเอกชัยยะ ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลา ได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที หลังได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าว โดยพบกองกากอุตสาหกรรมและวัสดุต้องสงสัยถูกนำมาทิ้งไว้จริง จึงได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐานในพื้นที่ เพื่อประสานนิติกรดำเนินการตามกฎหมาย รวมถึงตรวจสอบความรับผิดชอบของเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุ
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดเมื่อผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้ง กลับพบว่ากองกากอุตสาหกรรมและเศษวัสดุที่เคยถูกนำมาทิ้งไว้ หายไปทั้งหมดอย่างเป็นปริศนา เบื้องต้นคาดว่าอาจมีผู้ลักลอบเข้ามาขนย้ายออกไป หลังทราบว่าเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและเตรียมดำเนินการตามกฎหมาย
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบว่า กากดังกล่าวถูกนำไปทิ้งหรือขนย้ายไปยังสถานที่ใด รวมถึงประสานเจ้าของที่ดินเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง เพื่อหาตัวผู้เกี่ยวข้องและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ ชาวบ้านยังคงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่โดยรอบสระมรกตอย่างละเอียด เนื่องจากเกรงว่าการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมมาทิ้งอาจเกิดขึ้นซ้ำ และอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชนในระยะยาว