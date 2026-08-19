ผงะ!ทหารเรือเจอยาบ้าริมโขง 34 กระสอบ 10 ล้านเม็ด เผยแค่ 4 เดือนลอบขนขึ้นฝั่งเชียงแสนทะลุ 20 ล้าน

เชียงราย – ชุดลาดตระเวน นรข.เชียงราย แทบตะลึงกันทั้งทีม..พบยาบ้ายัดกระสอบใส่ถุงดำเปื้อนโคลนกองริมโขงชายแดนเชียงแสนตอนตีสองเศษ คาดเพิ่งขนขึ้นจากเรือ เบ็ดเสร็จ 34 กระสอบ ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านเม็ด แถมมีกระบะทะเบียนเชียงใหม่ จอดเหมือนรอขนพร้อม เผยรอบ 4 เดือนลอบขนขึ้นฝั่งแล้วไม่ต่ำกว่า 20 ล้านเม็ด
วันนี้ (19 ส.ค.) น.อ.ภากร มาเนียม ผบ.หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารเรือ สถานีเรือเชียงแสน นำกำลังพร้อมด้วย ชปพ.และ ชปข.บก.เขต.นรข.เขตเชียงราย ออกลาดตระเวนริมฝั่งแม่น้ำโขงชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะลักลอบนำเข้ายาเพติด
กระทั่งเวลา 02.00 น.ขณะชุดปฏิบัติการลาดตระเวนไปถึงบริเวณริมฝั่งน้ำโขง พื้นที่หมู่บ้านท่าขันทอง หมู่ 3 ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน พบถุงพลาสติสีดำละเปื้อนดินโคลนและน้ำเล็กน้อยคาดว่าเพิ่งขนจากเรือขึ้นฝั่งกองกันไว้ลักษณะเตรียมจะขนย้ายต่อ
เจ้าหน้าที่ทหารเรือจึงนำกำลังเข้าตรวจสอบพบภายในถุงพลาสติกสีดำดังกล่าวบรรจุกระสอบฟางสีรุ้งเอาไว้ทุกใบ นับรวมได้จำนวน 34 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) เอาไว้อยู่เต็มทุกกระสอบ ก่อนประสาน บก.คปส.3 กกล.ผาเมือง เข้าตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่ามียาบ้ารวมกันทั้งหมดประมาณ 10,000,000 เม็ด
บริเวณใกล้กันเจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ จอดอยู่ แต่ไม่พบบุคคลต้องสงสัย จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางอีกรายการหนึ่ง จากนั้นนำทั้งหมดส่ง บก.นรข.เขตเชียงราย ตั้งอยู่ อ.เชียงแสน
ทั้งนี้มีรายงานว่า พล.ท.วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 พลเรือตรีณรงค์ เอมดี ผู้บัญชาการ นรข.และ พล.ต.สาธิต ไวยนนท์ ผู้บัญชากองกำลังผาเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการแถลงรายละเอียดของกลางและการตรวจยึดอีกครั้ง ณ บก.นรข.เชียงราย ในเวลาประมาณ 15.30 น.วันเดียวกันนี้อีกครั้ง
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทหารเรือ นรข.เขตเชียงราย เคยตรวจยึดของกลางยาเสพติดที่ลักลอบนำขึ้นมาไว้ริมฝั่งแม่น้ำโขงเพื่อรอขนเข้าสู่ชั้นในของประเทศหลายครั้ง เช่น วันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมายึดถุงพลาสติกลักษณะเดียกวันจำนวน 17 ใบ วางอยู่ริมฝั่งหมู่บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ภายในบรรจุยาบ้าจำนวน 6,024,000 เม็ด ก่อนหน้านั้นกลางดึกวันที่ 3 พ.ค.เจ้าหน้าที่ก็พบถุงพลาสติกสีดำบรรจุกระสอบฟางจำนวน 14 กระสอบ ถูกทิ้งไว้บริเวณริมฝั่งเกาะผาคำ ต.บ้านแซว ภายในบรรจุยาบ้าจำนวน 4,000,000 เม็ดมาแล้ว.