(คลิป)น่านโกลาหล!น้ำป่าทะลักฉับพลัน ท่วม “ปัว”มิดบ้านชั้น 1 ถนน ทล.101-1256 เชื่อมเชียงกลาง-บ่อเกลือ ถูกตัดขาด

น่าน – “อำเภอปัว เมืองน่าน” โกลาหล..ฝนตกหนักต่อเนื่อง จนน้ำป่าทะลักฉับพลัน ท่วมแล้วหลายหมู่บ้าน บางพื้นที่โดนท่วมมิดบ้านชั้น 1-ทรัพย์สิน รถราเสียหายระนาว ขณะที่ทางหลวงหมายเลข 101 และ 1256 เส้นทางเชื่อมเชียงกลาง-บ่อเกลือ ถูกตัดขาดผ่านไม่ได้แล้ว
วันนี้(19 ส.ค.) พื้นที่จังหวัดน่าน ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะพื้นที่ อำเภอปัว ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมวลน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำปัวและลำน้ำขว้าง
มีรายงานน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ บ้านร้อง ตำบลปัว อำเภอปัว และหลายชุมชน ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางหลังจน เกือบมิดชั้น 1 สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างหนัก
ขณะเดียวกัน บริเวณ บ้านแก้ม หมู่ 4 ซอย 2 อำเภอปัว มีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือ โดยเฉพาะครอบครัวที่มี เด็กเล็กวัยเพียง 6 เดือน ซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ท่ามกลางระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
สถานการณ์น้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรหลายจุด โดยมีน้ำท่วมบน ทางหลวงหมายเลข 101 สายปัว–เชียงกลาง จนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ขณะที่เส้นทาง ปัว–บ่อเกลือ ทางหลวงหมายเลข 1256 มีรายงานสะพานได้รับความเสียหายและถูกกระแสน้ำตัดขาด ส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกัน ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางควรตรวจสอบเส้นทางและสถานการณ์ก่อนออกจากพื้นที่
ขณะเดียวกัน สถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร ได้แก่ โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา โรงเรียนดูพงษ์ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านโป่งคำ และโรงเรียนบ้านปางช้าง โดยขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศจากสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์น้ำและเส้นทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
ด้านสภาพอากาศ จังหวัดน่านยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนในช่วง 18–21 สิงหาคม 2569 ว่าภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่มต่ำ
ขณะนี้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยกู้ภัย และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่กำลังเร่งติดตามสถานการณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยให้ความสำคัญกับ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เป็นพิเศษ
จังหวัดน่านยังขอให้ประชาชน เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงวันที่ 19–21 สิงหาคม 2569 โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำ ใกล้ลำน้ำ และพื้นที่เชิงเขา ควรเตรียมขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นไว้ในที่สูง เตรียมความพร้อมสำหรับการอพยพ และหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วม สะพานชำรุด หรือบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยว เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
สถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่าประมาท ติดตามข่าวสารและประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด