สินค้าจีนตีตลาดเซรามิกลำปางวิกฤต โรงงานปิดตัวกว่าครึ่ง รายใหญ่หันใช้ Robot ลดแรงงาน

ลำปาง – ของจีนได้ทั้งลดภาษีนำเข้า-จ่ายเหมาตู้คอนเทนเนอร์ บางรายออกอินวอยซ์ต่ำกว่าความเป็นจริง จนดั๊มราคาเหลือแค่ 10-15 บาท..ตีตลาดเซรามิกลำปางแหล่งผลิต 1 ใน 3 ของประเทศ จนเข้าขั้นวิกฤต เคยทำเงินได้ปีละ 2-3 พันล้าน เหลือแค่พันล้าน โรงงานปิดตัวไปแล้วกว่าครึ่ง-รายใหญ่หันใช้ Robot ลดแรงงานกระทบเป็นลูกโซ่ ล่าสุดโดนรัฐตัดงบงานเซรามิกประจำป ซ้ำอีก
ชามตราไก่ ถือเป็นเอกลักษณ์และเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด หลายปีที่ผ่านมาเจอวิกฤติ ทั้งเรื่องต้นทุนด้านพลังงาน-ค่าแรง ล่าสุดเริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ และที่หนักหน่วงคือ สินค้าเข้าจีน ที่นำมาจำหน่ายในราคาถูกกว่า ทำให้โรงงานสายปานสั้นเริ่มปิดตัวไปกว่าครึ่ง เนื่องจากทนรับภาระต้นทุนไม่ไหว
ขณะที่โรงงานลำปางศิลปนคร ของบริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด ถือเป็นโรงงานขนาดใหญ่เก่าแก่ของลำปาง เดิมมีพนักงานมากกว่า 200 คน ปัจจุบันทางโรงงานต้องปรับเปลี่ยนการทำงานใหม่ทั้งหมด ต้องลดแรงงานลดต้นทุน หยุดเตาเผาเมื่อไม่มีคำสั่งซื้อ ปรับเหลือเพียงไม่กี่คนที่เข้ามาทำงาน แต่หันมาใช้ Robot หรือหุ่นยนต์แทนมากขึ้น ซึ่งหลังเที่ยงคืนจะใช้ Robot ทั้งหมด
นายกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ กรรมการผู้จัดการบริษัทลำปางศิลปนคร จำกัด และ นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง บอกว่า เดิมลำปางมีโรงงานเซรามิกทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและแบบครัวเรือน 220 โรงงาน คิดเป็นสัดส่วนกว่าหนึ่งในสามของโรงงานเซรามิกทั้งประเทศ สูงที่สุดในประเทศไทย ที่ผ่านมาเจอวิกฤติหลายด้าน โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงสถานการณ์โควิด-19 หลายแห่งต้องปิดตัวเพราะส่งสินค้าขายไม่ได้ ต้นทุนจม แต่ก็ยังประคับประคองกันมาตลอดโดยการหากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มการตลาด
แต่ก็ต้องยอมรับว่าออเดอร์สั่งซื้อลดลง และบางช่วงไม่มีคำสั่งซื้อ สินค้าที่ผลิตค้างในสต๊อก ประกอบกับมาเจอวิกฤตด้านพลังงานซึ่งเป็นต้นทุนหลักเพิ่มสูงขึ้นและถูกจีนนำสินค้ามาทุ่มตลาดในราคาถูกกว่าเกือบครึ่ง
“ชามตราไก่ลำปางยังคงผลิตแบบ Handmade ลวดลายเขียนด้วยมือทุกใบ ราคาต้นทุนอยู่ที่ใบละประมาณ 20 บาท แต่ของจีนขายเพียง 10-15 บาท ทำให้สินค้าชามตราไก่ลำปางทรุดหนัก โรงงานขนาดเล็ก-กลาง จึงต้องยอมถอยและปิดตัวชั่วคราวไปกว่าครึ่งทำให้ขณะนี้เหลือไม่ถึง 100 โรงงานที่ยังทำอยู่ ซึ่งกระทบทั้งเจ้าของโรงงานและคนงานด้วย โรงงานศิลปะนคร ถือเป็นโรงงานขนาดใหญ่ดั้งเดิมลำปาง ขณะนี้ส่วนเตาเผาต้องปิดทำการเนื่องจากไม่มีคำสั่งซื้อ”
ส่วนสาเหตุนายกิตติศักดิ์ เผยว่า ที่ผ่านมาหลังจากเปิดเสรีการค้าทำให้ผู้ประกอบบการนำเข้าซึ่งได้ลดภาษีเหลือ 30%และล่าสุดยังได้จ่ายภาษีแบบเหมารวมทั้งตู้คอนเทนเนอร์เพียง 15% ผู้ประกอบการบางรายยังให้ผู้ผลิตในจีนออกใบอินวอยซ์ต่ำกว่าราคาจริง จึงทำให้ราคาสินค้าต่ำมาก ยิ่งส่งผลกระทบกับคนไทยมากขึ้น
อุตสาหกรรมเซรามิกลำปาง ที่ผ่านมาเคยสร้างรายได้ถึงปีละประมาณ 2,000- 3,500 ล้านบาท แต่ขณะนี้มีรายได้รวมเหลือเพียงประมาณ 1 พันล้าน หายไปถึง 2 ใน 3 ส่วน สิ่งที่อยากให้รัฐบาลเร่งเข้ามาช่วยเหลือ คือการหาตลาดต่างประเทศ และช่วยรณรงค์คนไทยให้ช่วยสนับสนุนใช้ของไทย รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นปัจจัยหลัก โดยเฉพาะก๊าซแอลพีจีสำหรับเตาเผา น้ำมัน
เพราะหากไม่มีการช่วยเหลือใดๆต่อจากนี้ คาดว่าผู้ประกอบการก็คงทนแบกรรับการขาดทุนไม่ไหว คงจะทยอยปิดโรงงานเพิ่มขึ้นอีก
และอยากฝากรัฐบาลพิจารณาในเรื่องงบประมาณ ซึ่งทุกปีงานเซรามิกแฟร์ ทางสมคมฯจะจัดเป็นงานประจำเพื่อกระจายสินค้าที่ค้างสต๊อก แต่ในปีนี้ 2569 ปรากฏว่ารัฐบาลตัดงบในการจัดงานนี้ไป ยิ่งเป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยที่รอโอกาสนำสินค้ามาเทขายในช่วงสิ้นปีไปอย่างน่าเสียดาย