อึ้ง!ทดสอบรถดับเพลิงเทศบาลเมืองแพร่ ค่า 25 ล้าน ใช้งานไม่ได้จริง-ต้องส่งซ่อมอู่อีแต๋น

แพร่ – เผยผลทดสอบรถดับเพลิงเทศบาลเมืองแพร่ ราคาเฉียด 25 ล้าน หลัง ป.ป.ช.ยื่นฟ้องซื้อแพงเกินจริง..พบใช้งานไม่ได้ ขาค้ำไฮดรอลิกทำงานช้า บันไดหมุนไม่รอบ หัวฉีดแรงดันสูงทำบันไดแกว่งเสี่ยงอันตราย แถมคู่สัญญาเลิกกิจการ ต้องส่งซ่อมอู่อีแต๋นแทน
นายสุริยา อินต๊ะนอน นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ร่วมทดสอบสมรรถนะรถดับเพลิงบันไดเลื่อนอัตโนมัติ ซึ่งจัดซื้อเมื่อปี 2554 ในราคา 24,963,000 บาท ด้วยเงินกู้จาก ธ.ก.ส. สาขาแพร่ ก่อนถูก คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นฟ้อง จำเลยรวม 8 ราย ฐานจัดซื้อแพงเกินจริง ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 10 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งศาลได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องไว้พิจารณาแล้ว
ผลการทดสอบที่ลานกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ เมื่อ 18 ส.ค.พบว่ารถไม่สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 100% ทั้งระบบขาค้ำยันไฮดรอลิกทำงานล่าช้า บันไดไม่สามารถหมุนได้ 360 องศา และหัวฉีดแรงดันสูงไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากทำให้บันไดแกว่ง เสี่ยงอันตราย และต้องใช้เวลาเตรียมการกว่า 30 นาที
ด้านนายนภดล วังใน ประธานสภาเทศบาลเมืองแพร่ เปิดเผยว่า การจัดซื้อนอกจากมีราคาสูงเกินจริงแล้ว บริษัทคู่สัญญาได้เลิกกิจการไปแล้ว ทำให้ไม่มีผู้รับผิดชอบการซ่อมบำรุง ที่ผ่านมาต้องนำไปซ่อมที่อู่ซ่อมรถอีแต๋น ครั้งละ 4-5 แสนบาท รวมค่าซ่อมยิบย่อยเกิน 1 ล้านบาท แต่ยังใช้งานไม่ได้