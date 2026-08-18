รวบ4หนุ่มจีนแก๊งแสกมเมอร์ข้ามลาวเข้าไทยหวังไปต่อพม่า

หนองคาย-ตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย รวบ 4 หนุ่มจีน พร้อมชายไทย รับตัวขึ้นจากเรือน้อยข้ามแม่น้ำ
เมื่อเวลาประมาณ 18.30 น. วันนี้( 18 ส.ค.)พ.ต.ท.ธียาฌพัตท์ รังสิพราหมณกุล รองผกก.ตม.หนองคาย, พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย, นายพัฒนพงศ์ ตันติวัฒนกุลชัย หัวหน้าฝ่ายบริการที่ 1 สำนักงานศุลกากรหนองคาย พร้อมชุดสืบสวนภูธรจังหวัดหนองคาย , ตชด. และตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้ร่วมกันสกัดจับรถยนต์เก๋ง ฮอนด้า ซิตี้ ทะเบียน กฉ 4388 น่าน บริเวณสี่แยกหนองสองห้อง ขณะจะขับรถมุ่งหน้าไปยังพื้นที่อำเภอท่าบ่อ จ.หนองคาย
โดยตรวจสอบภายในรถพบนายอุดม แซ่หา อายุ 40 ปี ชาวอำเภอร้องกวาง จ.แพร่ เป็นคนขับ และมีชายชาวจีน อายุระหว่าง 22-26 ปี จำนวน 4 คน นั่งมาในรถ ภายในช่องเก็บสัมภาระด้านหลัง พบกระเป๋าเป้ 7 ใบ มีคราบเปื้อนดินโคลนด้านนอก ส่วนภายในกระเป๋าพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุค, เครื่องส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถืออีกเป็นจำนวนมาก จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนที่กองกำกับการตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย
จากการสอบถามคนจีน ผ่านล่ามภาษาจีน คนจีนอ้างว่า ไม่รู้ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใคร ไม่ได้ให้การที่เป็นประโยชน์ อ้างแต่ไม่รู้ ไม่เห็นแต่อย่างใด ส่วนนายอุดม คนขับรถชาวไทยนั้น รับสารภาพว่า ได้เดินทางมารับชาวจีนที่ริมแม่น้ำโขงพื้นที่ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย โดยทั้งหมดนั่งเรือน้อยข้ามแม่น้ำโขงมาจากประเทศเพื่อนบ้าน แล้วจะพาเดินทางไป จ.พิษณุโลก จากนั้นจะมีคนมารับพาทั้งหมดไปประเทศเมียนมาร์ โดยได้ค่าจ้างนำมาคนละ 6,000 บาท
จากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไม่พบเอกสารหนังสือเดินทาง คาดว่ากลุ่มคนจีนเหล่านี้ ซึ่งจากการข่าวจะลักลอบเข้าประเทศไทยมากัน 8 คน เมื่อเจ้าหน้าที่แกะรอย ก็พบว่าทั้งหมดหลบหนีการกวาดล้างจับกุมในนครหลวงเวียงจันทน์ ได้นำอุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอยู่ตลอดเวลา เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ก็จะไปประเทศเมียนมาร์
ซึ่งเชื่อได้ว่าจะเป็นการย้ายฐานของเครือข่ายแสกมเมอร์ หลอกลวงออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.